新新併送件 新光銀工會提出三大聲明

台新金與新光金昨日雙雙向金管會遞件申請新新併，新光銀行工會今日首度對此發聲，提出三點聲明。新光銀行工會理事長李孟庭強調，勞資協商仍在持續進行中，送件不代表勞資協商就談完了，呼籲新光銀行的員工不要擔心。

李孟庭指出，近一日來接到很多新光銀員工或外界的關切，問的都是同一問題，二家金控的遞件，是否代表勞資協商已談完了，員工也對此人心惶惶，因此特別發出聲明，指出由於尚未有明確共識，因此協商仍然繼續，以免新光銀行內部員工不安。此外，聲明中也指出，新光銀行工會只協商銀行員工權益，參加的會員也只是新光銀行，因此，其他新光金旗下子公司的員工權益安置方案內容，新光銀行工會無權干涉。

據了解，勞資雙方在協商時，也有談到未來發聲明稿時，聲明稿內容各自決定，但若有發聲明稿至少要事先知會對方，以建立良好互信的基礎，台新也了解金管會重視勞資權益保障的程度，因此清一色派出多位副總級高層前來協商勞資權益。

新光銀工會提出的三點聲明如下：

一、 新光金控、台新金控與本會的員工安置計畫協商會議甫於113年11月29日正式召開，迄今舉行兩次，會中雖氣氛融洽，但三方仍僅止於意見交換階段，針對員工安置計畫實質內容、細節性議題等均尚待資方進一步提出與釐清，且尚未有明確共識。

二、 經查，金管會無相關法規明文規範合併申請文件均需齊備始得提交，爰對於新光金控、台新金控尚未與本會達成員工安置計畫共識便先行遞件一事，本會予以尊重，惟此舉措已使本會多數會員惶惶不安、充滿疑慮，故本會期盼新光金控與台新金控於未來協商過程中，能充分考量本會會員對本次合併案的關注及憂慮，並實質保障員工權益。

三、 本會為新光銀行工會會員的協商主體，所爭取的員工安置計畫適用對象僅為新光銀行工會會員，針對新光金控及其餘子公司的員工安置計畫實質內容，本會無權干涉，亦不予評論，併此敘明。