快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

聽新聞
0:00 / 0:00

新新併送件 新光銀工會提出三大聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光銀行工會理事長李孟庭。本報資料照片
新光銀行工會理事長李孟庭。本報資料照片

台新金與新光金昨日雙雙向金管會遞件申請新新併，新光銀行工會今日首度對此發聲，提出三點聲明。新光銀行工會理事長李孟庭強調，勞資協商仍在持續進行中，送件不代表勞資協商就談完了，呼籲新光銀行的員工不要擔心。

李孟庭指出，近一日來接到很多新光銀員工或外界的關切，問的都是同一問題，二家金控的遞件，是否代表勞資協商已談完了，員工也對此人心惶惶，因此特別發出聲明，指出由於尚未有明確共識，因此協商仍然繼續，以免新光銀行內部員工不安。此外，聲明中也指出，新光銀行工會只協商銀行員工權益，參加的會員也只是新光銀行，因此，其他新光金旗下子公司的員工權益安置方案內容，新光銀行工會無權干涉。

據了解，勞資雙方在協商時，也有談到未來發聲明稿時，聲明稿內容各自決定，但若有發聲明稿至少要事先知會對方，以建立良好互信的基礎，台新也了解金管會重視勞資權益保障的程度，因此清一色派出多位副總級高層前來協商勞資權益。

新光銀工會提出的三點聲明如下：

一、 新光金控台新金控與本會的員工安置計畫協商會議甫於113年11月29日正式召開，迄今舉行兩次，會中雖氣氛融洽，但三方仍僅止於意見交換階段，針對員工安置計畫實質內容、細節性議題等均尚待資方進一步提出與釐清，且尚未有明確共識。

二、 經查，金管會無相關法規明文規範合併申請文件均需齊備始得提交，爰對於新光金控、台新金控尚未與本會達成員工安置計畫共識便先行遞件一事，本會予以尊重，惟此舉措已使本會多數會員惶惶不安、充滿疑慮，故本會期盼新光金控與台新金控於未來協商過程中，能充分考量本會會員對本次合併案的關注及憂慮，並實質保障員工權益。

三、 本會為新光銀行工會會員的協商主體，所爭取的員工安置計畫適用對象僅為新光銀行工會會員，針對新光金控及其餘子公司的員工安置計畫實質內容，本會無權干涉，亦不予評論，併此敘明。

台新金控 工安 新光金控

延伸閱讀

嘉市餐飲工會2廚師獲全國職場達人盃冠軍 電影「總舖師」真實上演

尹錫悅戒嚴惹怒韓最大工會！號召無限期罷工 直到尹政權終結

新新併送件 金管會證實…新光銀工會要求協商員工安置計畫

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

相關新聞

新新併送件 新光銀工會提出三大聲明

台新金與新光金昨日雙雙向金管會遞件申請新新併，新光銀行工會今日首度對此發聲，提出三點聲明。新光銀行工會理事長李孟庭強調，...

南韓戒嚴令之亂 國泰金總經理李長庚：電影也演不出這種情節

南韓總統尹錫悅突發戒嚴令，成為金融圈高度矚目的話題，但金融業都視之為笑話一場。國泰金總經理今日被媒體提問時，直笑說：「連...

玉山金總座看川普對永續的衝擊：遠程工作只是碰到短暫的亂流

對於川普上任之後會否使推動永續的行動轉向，玉山金總經理陳茂欽今日在第二屆永續先行者聯盟大會受訪指出，川普1.0時就廢掉三...

影／滙豐銀周五訪高雄特區 第六家財管中心前進101今開幕

滙豐銀4日宣布，前進台北101最高辦公樓層84樓，設立財富管理中心並4日開幕，鎖定資產1,500萬元起跳的卓越理財尊尚客...

賣樓換現金？金融業輪流賣資產 今年已6筆

實價登錄顯示，今年11月元大證券和元大商業銀行出售位在北市承德路三段的「元大金控承德大樓」，總共18億元，由投資公司接手。

獨／巴西財政赤字惡化 五大金控旗下壽險曝險最高

巴西財政赤字惡化，不但引發當地金融市場的動盪，強勢美元也使巴西雷亞爾兌美元大幅貶值，也引外界關注台灣金融業對巴西的曝險，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。