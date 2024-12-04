扎根金融保險教育 凱基人壽前進原住民重點學校

「財金素養」已被教育部納入高中課綱，但對多數非金融專業背景的教師而言，忙碌於日常教學及行政事務之餘，還要騰出時間準備金融知識教材是一大挑戰，更遑論學習資源相對匱乏且師資流動率高的原鄉地區高中學校。為能真正地落實金融知識普及、縮短城鄉教育差距，凱基金控（2883）旗下凱基人壽前往原住民重點學校「桃園市立羅浮高級中等學校」辦理講座，化身老師們的最佳神隊友，以情境式金融遊戲，協助同學們在玩樂中提升「財金素養」，為未來實踐幸福人生打下穩固基礎。

活動一開始即以趣味性十足的「模擬人生互動遊戲」拉開序幕，將金融知識及擬真情境結合在遊戲中，場景設定為畢業後成為社會新鮮人的生活，同學們先憑直覺分配工作薪資所得，再由講師隨機發動「意外疾病」和「經濟波動」等事件卡，讓同學們的資產受到損害，最終資產減損較少者將脫穎而出，同學們在遊戲過程中也了解風險轉嫁和個人理財規劃重要性。

遊戲體驗結束後，凱基人壽講師首先提醒同學們未來要妥善規劃個人財務配置，建議可按照「六三一法則」，將每月薪資所得分配成三塊，60%用在日常花費、30%用來儲蓄投資、10%用在風險規劃，並建立先存再花的金錢觀，以避免陷入困境；接續再從風險規劃部分進行延伸，凱基人壽講師列舉與疾病和意外有關的常見風險事件，並個別連結至可轉嫁的保險商品如：意外險、醫療險、壽險等，藉此引導同學們認知保險具有損害填補的功能及認識主要險種保障特色；此次活動也特別準備印有「凱基阿福」的實用精美小禮贈予同學，鼓勵他們未來能善用保險工具，守護自己未來人生。

羅浮高中學務主任-瑪紹.彼藺表示，本校多數學生家境並不優渥，家長普遍保險和理財觀念也不足，當遭遇突如其來的意外和風險時，恐讓家中經濟困境雪上加霜。很感謝凱基人壽此次前來學校，透過趣味的教學方式傳授金融知識，不僅能讓同學們學會如何做好個人財務規劃，面對未來挑戰，更可以將實用金融知識傳遞給家人，為家庭和自己創造翻轉人生的新契機。凱基人壽也將持續推動金融知識普及，透過內外協力建構金融友善環境，成為多元社會的溫暖守護力量。