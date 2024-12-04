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熱錢回流助攻股匯 新台幣盤中強彈逾1角收32.448元

中央社／ 台北4日電
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

南韓局勢動盪，一度擾亂金融市場秩序，但在韓元止貶、熱錢持續湧入之下，台灣今天股匯雙漲，新台幣兌美元盤中勁揚逾1角，收盤收在32.448元，升值8.8分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額放大至22.76億美元。

南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，導致韓元兌美元匯價暴跌，不過僅約6小時，就因國會表決通過宣布解除，韓元隨之止貶。

外匯交易員指出，雖然韓元暴跌，但今天股匯開盤後，由於南韓戒嚴風波已收場，對金融市場衝擊有限，台灣也因熱錢持續流入，激勵股匯連袂走揚。

台股今天開高走堅，在台積電領漲下，電子類股走揚，終場加權指數上漲227.87點，收在今天最高23255.33點。外資今天延續買超步調，金額達新台幣257.98億元。

新台幣兌美元今天以32.54元開盤後，早盤反映南韓政局動盪，匯價走貶、最低觸及32.57元，但在台股漲勢延續、熱錢回流之下，匯價再度翻揚，且升幅逐步擴大，最高升抵32.41元、強彈1.26角，終場收在32.448元。

央行統計，美元指數持堅、今天小升0.02%，亞幣升貶互見，韓元受到戒嚴風波重創，暴跌0.86%，日圓貶值0.25%，人民幣則小升0.09%，新台幣升值0.27%，成為今天最強亞幣。

匯銀人士分析，美國總統當選人川普將揮出關稅大刀，且劍指中國，將使人民幣趨貶，而日圓、韓元、新台幣與人民幣關聯度高，走勢連動，亞幣要齊步走揚並不容易；不過川普的不確定性太高，政策落實程度、執行方向又可能互相影響，整體經濟、金融局勢或許要等到明年川普上任後，才會愈來愈明朗。

新台幣 韓元

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