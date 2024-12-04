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金椽獎頒獎 第一金投信榮獲創新實踐獎優等獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金投信董事長尤昭文（中）率領營運與投資團隊領取金椽獎創新實踐獎優等獎項，「第一金全球永續影響力投資多重資產基金」以落實永續金融實踐主題獲獎。(第一金投信/提供)
第一金投信董事長尤昭文（中）率領營運與投資團隊領取金椽獎創新實踐獎優等獎項，「第一金全球永續影響力投資多重資產基金」以落實永續金融實踐主題獲獎。(第一金投信/提供)

第14屆證券暨期貨金椽獎頒獎典禮4日舉行，第一金投信以全台首檔「全球永續影響力投資多重資產基金」榮獲「創新實踐獎」優等獎項，也是為官股金控唯一入選金管會「永續金融先行者聯盟」的投資成員。第一金投信董事長尤昭文表示，積極深耕影響力投資領域，不僅為了對環境與社會帶來正向貢獻，落實責任投資及永續金融，也希望兼顧財務回報，回饋投資人，達到地球永續、企業獲利、投資回報的三贏局面。

金管會指導、證券期貨局暨周邊單位共同辦理的金椽獎為台灣金融業的重要獎項，其中創新實踐獎主要在評選對金融市場具參考價值的價新計畫，「第一金全球永續影響力投資多重資產基金」主要在落實永續金融實踐，推動永續金融商品、落實責任投資，永續相關議合等獲得該獎項肯定。

第一金投信於去(2023)年11月發行第一金全球永續影響力投資多重資產基金，成立甫滿一年餘，該基金聚焦六大面向，包含能源轉型、永續產業、資源效率、健康福祉，普惠包容與賦能平權，企業投資範圍瞄準發展符合社會、環境、商業、科技轉型要求的產品或服務，投資標的除可歸類於傳統產業上的金融、公用事業、工業等分類外，同時對應到至少一個聯合國永續發展目標（SDGs），實踐對社會、環境創造正面影響力，並追求潛在收益投資機會。

尤昭文強調，第一金全球永續影響力投資多重資產基金能夠脫穎而出，除了展現台灣金融業發展綠色金融與社會責任的努力與成果，第一金投信亦致力推動永續金融與影響力投資，關注市場上盡職治理、永續發展等投資機會，未來將持續提供投資人更多元、符合全球趨勢的永續投資選項，與大眾一同為影響力投資盡一份心力。

根據最新「全球影響力投資聯盟（GIIN）」報告指出，2023年共4,000家機構合計管理影響力資產規模(AUM)達1.57兆美元，過去五年年複合增長率（CAGR）超過21%，是永續金融資產中增長最快速的類別。尤昭文指出，金融資產管理業者推動永續投資責無旁貸，影響力投資在全球高速成長，投資人將影響力投資標的納入資產配置，除展現用影響力投資改變世界，還能追求長期資產增值的投資機會。

第一金

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