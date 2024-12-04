萬事達卡推即時生成一次性虛擬卡號 強化網購安全

為強化網購安全，萬事達卡今天表示，推出動態虛擬卡號解決方案，持卡人可在發卡銀行app中即時生成一組專屬動態虛擬卡號，商家不會取得或留存真實卡號；不過，此方案在台灣尚處於評估階段，導入時機需要視銀行或商家等合作夥伴的意願而定。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文今天表示，根據金管會數據，2024年前3季非現金支付交易筆數達到60.66億筆，總交易金額達新台幣6.17兆元、較去年同期成長近15%，顯示台灣消費者對非現金支付的偏好，萬事達卡透過支付密鑰、生物辨識支付計畫強化線上線下支付安全性，全力推動支付技術發展。

陳懿文指出，萬事達卡也推出動態虛擬卡號解決方案，讓持卡人透過即時生成的一次性虛擬卡號，就能在電商平台購物，而不需使用真實卡號交易，此項全新技術的到位，將可以更全面保障網購交易安全。

萬事達卡進一步說明，儘管OTP因其便利性而被廣泛運用於網購交易驗證，但也較容易遇到網路釣魚或簡訊攔截等詐欺手段威脅。支付密鑰讓持卡人在交易過程中，只要透過臉部掃描或指紋辨識就能快速完成身分驗證，取代傳統密碼與OTP輸入，不僅讓交易流程更快速，還能降低外洩風險。

萬事達卡表示，支付密鑰採用代碼化技術保護消費者的卡號，確保不會被第三方取得或利用。對商家而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；對消費者來說，則可享受更快速的結帳流程及更安全的支付體驗。

生物辨識支付計畫方面，萬事達卡說明，加入更多無可取代的生物特徵創新技術，讓持卡人可使用各種生物辨識方式來進行支付驗證，包含手掌掃描、臉部掃描或虹膜掃描等，消費者可事先在經常消費的商店，透過裝置註冊個人資料和生物辨識資料，並完成卡號與生物特徵的綁定，即可在日後於該商店結帳時，僅使用生物辨識驗證即可完成交易。

目前萬事達卡生物辨識支付計畫已在日本、巴西、波蘭與烏拉圭進行試驗。萬事達卡表示，未來將持續把創新支付模式推向更多市場，為零售商和消費者帶來更高效、安全的購物體驗。

消費者在不熟悉或消費頻次不高的電商平台，可能會對留下卡號等重要的資訊產生疑慮。萬事達卡表示，為此推出動態虛擬卡號解決方案，持卡人可以在發卡銀行的app即時生成一組專屬的動態虛擬卡號，使用在網購結帳，商家端不會取得或留存持卡人的真實卡號，且當持卡人有其他交易需求時，都可以隨時生成全新的動態虛擬卡號，大幅提升網購交易安全性。

至於上述解決方案導入台灣市場時機，萬事達卡指出，具體時程需要視銀行或商家等合作夥伴的意願而定。