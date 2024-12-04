國泰證券獲金椽獎 創新實踐打造走向永續的普惠金融

國泰證券結合券商核心本業，為投資生態圈創造永續且友善的金融解決方案，展現在「降低投資門檻、創新投資工具與推動永續經營」的卓越成就，榮獲第14屆金椽獎-創新實踐獎佳作的肯定。國泰證券以「走向永續！普惠金融產品的創新實踐家」專案出線，提供「台股ESG永續力」、「美股金額單交易功能」等多元創新服務備受青睞，充分展現積極追求永續經營、普惠金融、持續創新的企業使命。

金椽獎為業界指標性獎項，鼓勵落實金融政策、實踐研究創新成果，甄選對金融市場具參考價值之創新計畫，國泰證券堅守永續經營承諾，以低碳經濟、人才培育、成為業界「永續標竿」為目標，永續金融教育與產品服務備受肯定，如透過國泰證券APP「台股ESG永續力」功能，讓投資人輕鬆解個股的永續評級，進而引導參與ESG投資，不僅增強用戶永續投資素養，更實現金融教育普及化。此外，為提升金融數位化與無紙化，國泰證券電子交易占比高達99.6%，大幅減少碳足跡，更於2023年內協助14檔綠色債券的發行，並輔導七家綠色企業籌資，展現對綠色金融的支持。

國泰證券力行普惠金融實踐，長期致力於透過數位科技與創新解決方案，也推出多項業界領先功能。為降低投資門檻、創造友善環境，國泰證券打造台股定期投資「三部曲」日日扣、智慧加減碼與股息再投資，協助小資族不僅能以股價的季均價為基準，智慧調整定期定額申購金額，更能便利客戶自主投入股息，放大複利效益。看準美股交易需求，國泰證券更開創美股金額單交易功能，於2024年4月取消手續費低消門檻，吸引大量散戶參與，截至10月，美股交易人數大幅增長近五倍，讓小額投資人參與全球市場，充分體現普惠金融的企業核心價值。

作為數位券商領航者，國泰證券以創新實踐為目標，融入「使用者為中心」的設計思維，不斷追求創新服務體驗，透過數位科技創造金融永續。未來，將持續肩負金融機構的社會責任，打造一個公平、友善的金融生態系。