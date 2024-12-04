玉山金總座看川普對永續的衝擊：遠程工作只是碰到短暫的亂流

對於川普上任之後會否使推動永續的行動轉向，玉山金總經理陳茂欽今日在第二屆永續先行者聯盟大會受訪指出，川普1.0時就廢掉三個協議，包括退出巴黎協定，但由於退出協議要三年前提出申請，因此，真正生效已是川普任期的三年後，至於這次川普雖然改採預算等行動來抵制，但他相信，民主國家會有正反意見達到平衡效果，並形容永續的繼續推動：「遠程工作只是碰到短暫的亂流。」

國泰金控總經理李長庚認為，不論川普對永續的批評或退出巴黎氣候協定，他強調極端氣候的威脅是存在的，川普的任期也只有4年不會永遠影響下去，而且現在的科技不能達到2050淨零碳排，因此要有更大的投入，有突破性的科技及解答，來緩解極端氣候的威脅，其中，投融資議合的能力更是重點，金融業能否透過這個職能引導資金進入新的解方、開花結果很重要，希望緩解整個氣候變遷的問題。

李長庚也肯定碳費制度上路指出，排碳過去不用負代價，但最後都會內部定價化，現在透過碳費碳稅，就有定價模式，對於排碳者的要付的成本，有些行業，台灣製造業比重較高，若能減少碳排，這個過程並非馬上就可作到，因此，才會有買碳權作為橋樑。

李長庚說，巴黎氣候協定第6條，尤其是6.4條款建立完善的碳交易制度，幫助很大，在他看來，抵碳就是風險抵減的概念，例如碳權保險商品未來也有問世的可能，他進而列舉，像海島國家產生海洋碳匯而取得碳權，賣給製造業大廠，並有財源可改善教育和生活品質，這個市場機制建立起來之後就能改善島國經濟和碳抵減的問題。他接著指出，雖然有人認為6.4條款會讓碳排大戶不積極減碳，但他相信不致於，他觀察到碳排大戶減碳非常積極。

不過，六大金控本身碳排量有限，無法成為碳權提供者。中信金總經理高麗雪指出，中信金曾評估其透過節能設備省下的碳排，能否申請碳權憑證，但由於金融服務業的量不會很大，範疇1、2自身營運所減少的碳排量，只有占全部碳排0.2%，而且申請碳權還要花費100、200萬台幣，還要維護費，因此不合經濟效益，所以中信金減量的碳權目前僅用於符合科學減量目標和減碳路徑。

李長庚也坦言，產業界對綠電很焦慮，且現在每個資料中心都在蓋，每家都是吃電怪獸，這的確是問題，不過他也指出，台電說電量能供應所需，希望真能如此。

陳茂欽指出，由於金融業起步早，所以範疇三的確是考驗。李長庚則建議，可同時並行「共同議合」和「深度議合」，尤其後者效果很大，國泰已投入深度議合多時；他指出，所謂的共同議合，若以投資為例，一家金融業者對該企業投資2%，和合計數家金融業者投資該企業共15%、20%的額度，集結眾人之力的影響較大，但他也同時認為，能否發揮影響力，不在於投資很多部位才有影響力，而在於金控解析碳排問題的深度會否發揮更大的說服力，讓碳排大戶認同，這時的影響力就比共同議合來得大。