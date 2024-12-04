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永續先行者聯盟 玉山金交棒元大金為第三屆輪值主席

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永續先行者聯盟，玉山金交棒元大金為第三屆輪值主席。記者朱漢崙／攝影
永續先行者聯盟，玉山金交棒元大金為第三屆輪值主席。記者朱漢崙／攝影

由六家金控合組的「永續金融先行者聯盟」今進行交接，由玉山金交棒元大金為第三屆輪值主席，根據聯盟盤點，2023年綠色採購總金額約29億元、年成長近65%。在資訊揭露及議合方面，2023年各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者的總碳排放量達1387萬公噸CO2e，其所屬行業包括：製造業、水泥業、原物料產業、電力供應業、半導體等。截至2023年底，各金控對高碳排企業完成議合的比例平均近92%，此外促使高碳排企業訂定2050減碳目標的比例平均亦達64%。

聯盟今日公布，合計11月21日共發出6554張基礎證照，6554張永續證照和179張進階證照，其中，元大在聯盟裡負責推動永續的培力證照，對此元大金控總經理翁健指出，元大金將從自身作起，尤其積極帶動元大金融同仁取得永續證照，上周元大金內部已宣布，希望國內11000名員工，都能取得基礎證照，包括1300元台幣報名費和教材費，元大金更全額補助。

即將轉換跑道上任金管會金融市場發展與創新處長的綜規處處長胡則華對於聯盟後續的重點方向指出，目前範疇三，亦即銀行客戶碳排量降低的部分，銀行推動的普及率仍不足，取得企業資料也仍不充足，因此希望能從聯盟的六家金控出發，讓更多金融機構學習如何去和客戶議合，也希望聯徵中心透過問卷，和銀行去搜集用電用水或碳排數據，以多協助客戶。她並舉例，例如某金控要求所有銀行分行的同仁去協助企業作碳盤查的作法就很可行，若先行者聯盟也可多鼓勵客戶進行碳盤查，資訊搜集會更完整。

元大金控 玉山金

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