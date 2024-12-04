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南韓戒嚴令之亂 國泰金總經理李長庚：電影也演不出這種情節

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供

南韓總統尹錫悅突發戒嚴令，成為金融圈高度矚目的話題，但金融業都視之為笑話一場。國泰金總經理今日被媒體提問時，直笑說：「連電影都演不出這種情節！」

永豐金控首席經濟學家黃蔭基則形容「是鬧劇一場」，不過他認為，韓元接下來會下跌一陣子，除了日本之外，會帶動亞幣的貶值。

台新金控首席經濟學家李鎮宇則形容，南韓現在的局勢是「亂成一團粥」，現在除了日圓因為日本銀行要升息，加上避險資金流入促使日圓升值之外，韓元也會繼續貶值，而人民幣貶值也會助長台幣在內的其他亞幣更大的貶值壓力。

元大金控總經理翁健今日則回應媒體提問指出，已有對元大證券韓國子公司了解目前的情況，現金流一切都無問題，也會繼續密切留意當地市場的變化。

元大金控 南韓戒嚴 台新金控 國泰金控 日本銀行

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