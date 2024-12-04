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國泰世華 CUBE 卡權益優惠自選平台 獲經濟部發明專利

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰世華開發的「權益優惠自選平台及回饋方法」，獲得經濟部智慧財產局的發明專利認可。圖/國泰世華提供
國泰世華開發的「權益優惠自選平台及回饋方法」，獲得經濟部智慧財產局的發明專利認可。圖/國泰世華提供

國泰世華銀行（2882）於2021年推出CUBE信用卡，打破傳統信用卡單一權益設計，開創「一卡抵多卡」創新權益模式，為市場首張具「權益方案切換」功能之信用卡產品，解決了消費者需申辦多張信用卡來獲得不同優惠的痛點，亦帶起信用卡權益自選的風潮。

其中，由國泰世華獨家開發打造的「權益優惠自選平台及回饋方法」更於2024年9月獲得經濟部智慧財產局的發明專利認可，再創金融科技里程碑。

發明專利的審查需具備產業利用性、新穎性及進步性才能取得核准。本次獲發明專利的「權益優惠自選平台及回饋方法」，其特色在於銀行可隨時新增、調整各項權益的內容與組合，並隨著市場趨勢，透過平台快速組合新的權益方案，滿足卡友需求。

以國泰世華銀行2024年陸續推出的「快閃權益」為例，因應春季旅遊熱潮，於3至4月推出「日本賞」權益方案，其回饋通路橫跨海內外，除日本實體消費享高回饋率，亦集結國內指定日系名店，滿足哈日族消費需求。

8至9月則搭配「國泰優惠CUBE Rewards App」嶄新上市，聯動推出「優惠點」權益方案，精選酒吧/餐酒館、運動健康等多元回饋通路，讓卡友從日常生活到出國旅遊消費，都能享有高回饋。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡設計之初，便以打造「權益優惠自選平台」為目標，其「權益方案切換」機制背後為一套平台系統，將卡友的客群、消費、通路及回饋等數據，於平台內建立不同類別的參數，透過不同層級的參數設定，組合成多種權益方案，更精確的提供卡友權益。

並與CUBE App緊密結合，打造直覺、簡單的權益切換操作介面，讓卡友可依自身消費習慣、使用情境，自由選擇、切換最適合自己的專屬優惠。

國泰世華銀行於2021年CUBE信用卡上市時即向經濟部智慧財產局申請「權益優惠自選平台」新型專利及「權益優惠自選平台及回饋方法」發明專利，其中新型專利於2022年獲得核准，發明專利再於今年獲准。

CUBE信用卡也是該專利最成功的應用案例之一，打破過往信用卡產品設計框架，集結多種回饋方案於同一信用卡產品，並藉由參數化架構讓銀行保持高度彈性，可即時因應市場變化推出新的權益方案。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡「權益優惠自選平台」發明專利獲准，不僅擁有專利權範圍內的產品和服務行為之使用權利，未來也能更進一步針對不同客群推出專屬權益方案，真正達到產品客製化、個人化設計的經營策略，實現「一卡抵多卡」的金融服務體驗。

信用卡 國泰世華 消費

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