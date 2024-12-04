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滙豐銀周五訪高雄特區 第六家財管中心前進101今開幕

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱 (中) 與滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅 (右三) 一同為世界最高財富管理中心進行開幕剪綵。滙豐銀／提供
滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱 (中) 與滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅 (右三) 一同為世界最高財富管理中心進行開幕剪綵。滙豐銀／提供

滙豐銀4日宣布，前進台北101最高辦公樓層84樓，設立財富管理中心並4日開幕，鎖定資產1,500萬元起跳的卓越理財尊尚客群，並寫台北第三家、全台灣第六家財管中心，下一步將前進高雄亞洲資產管理中心特區設新據點。

滙豐銀總經理陳志堅透露，本周五（7）日將皆同銀行局前進高雄亞洲資產管理中心特區參訪，成為在高雄特區給承諾的第一家外資銀行，因台灣在亞太區具有重要地位。滙豐銀強調，將全力支持政府在高雄設點，但需要更多細節，才能向集團申請。亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立，銀行局承諾，會給予金融業者更多誘因來設點，目前已有9家業者有興趣。

滙豐銀指出，此次全新打造的頂級財富管理中心，位於世界著名地標台北101最高的辦公樓層84樓，由原敦南分行喬遷至新址，更名為「滙豐101分行」，並升級為財富管理中心。除了採用集團頂級規格的軟硬體設備外，大廳以明亮採光與極具現代感的設計呈現寬敞舒適的空間，客戶在輕鬆雅致的環境中，俯瞰極致高空美景，尊享滙豐專業的理財諮詢服務。

滙豐銀並指出，將會持續擴編財富管理顧問專員人數。滙豐統計，目前共有近300位服務專員，2021年以來，AUM資產管理規模已經成長四到五成，服務專員人數也在同時期同等比增長，服務客群，兩年在台開了6家財富管理中心。

據了解，周五前進高雄特區參訪的銀行，主要為已經取得財管2.0核准、也就是可以搶進台灣億級高資產財管市場的12家銀行，包括中信銀、兆豐銀、上海商銀（5876）、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞銀台北分行、玉山銀、北富銀、元大銀、華銀、滙豐（台灣）銀，各銀行在高雄設據點機率相當高。

滙豐銀強調，根據安聯報告，台灣人均財富淨資產排名亞洲第二、世界第五，台中隱形冠軍中小企業產業多，台北高科技人士也相當多，目前滙豐在台北設立3間財管中心、桃園1間、台中2間，下一步台南與高雄都在考慮。

滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱此次專程訪台，為101分行財富管理中心全新落成進行揭幕。張凱表示：「滙豐集團近幾年全力投入發展亞太區的財富管理業務，其中，台灣是我們的重要財富市場之一。滙豐銀行擁有全球化布局優勢，更有全方位的個人金融、財富管理與私人銀行服務，能在客戶的不同人生階段與不同世代間，提供最符合需求的財富與金融服務」。

東南亞 財富管理

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