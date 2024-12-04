哈日族注意！野村投資長告訴你：日圓將升值至140~145

哈日族注意，近期日圓兌美元匯率回貶到150左右，不過，接下來一年日圓匯率可能呈現緩升。野村資產管理常務董事總經理暨投資長村尾祐一(Yuichi Murao)4日表示，日圓匯率在未來12個月期間可能緩升至140~145日圓間，但日圓升值將對汽車等出口產業帶來衝擊，所幸是緩升，可降低影響。

村尾祐一表示，川普上任後的變數大，例如關稅政策等，預料可能對通膨產生影響，預料美國利率可能變成緩降，而日本升息步調可能變成緩升，因此將提高投資金融業比重。