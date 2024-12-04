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賣樓換現金？金融業輪流賣資產 今年已6筆

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
元大證券和元大商銀出售整棟承德路三段商辦 (翻攝自Google Maps)
元大證券和元大商銀出售整棟承德路三段商辦 (翻攝自Google Maps)

實價登錄顯示，今年11月元大證券和元大商業銀行出售位在北市承德路三段的舊「元大金控大樓」，總共18億元，由投資公司接手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，金融業資金豐沛，置產眼光精準，購置商辦店面可以做為分行自用，出租投報率也都在水準之上，長期持有後增值可觀，出售資產獲利了結，資產調節之餘，自用店面也可趁機舊換新。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察實價資料，今年金融業者處分台北商用不動產有6案例，總金額最高的是南山人壽保險，在1月時以約47.9億元，出售內湖「南山瑞光大樓」、「南山利豐大樓」兩棟商辦，買方為台達電，因有自用擴廠需求，因此兩棟全數包下。

另外同樣整棟商辦交易的，還有華南金資產管理公司，以約3.85億元出售整棟內湖商辦。

張旭嵐觀察，近年AI科技產業夯，不少高科技產業有新增企業總部和擴張研發中心的需求，尤其是需要整棟商辦或是大坪數標的，並且需位在交通便利、設施齊全的產業聚落商業區，不僅能提升辦公環境和企業形象，還能吸引優質人才進入，因此「整棟、大坪數、產業集中區」的商辦，成為各企業和法人投資置產的首選。

第一建經研究中心副理張菱育指出，壽險業置產年化收益率門檻越來越高，因此若無法達法定標準，需改善或適機出售，隨著利率調升，市場置產型買方也多以3%為置產投報參考值，對於不少資金足夠的企業來說，購置自用商辦也會成為穩定經營的公司目標。

2024金融業出售大樓交易列表。圖／台灣房屋提供
2024金融業出售大樓交易列表。圖／台灣房屋提供

元大金控 商辦

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