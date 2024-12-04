CARF 將讓全球虛擬資產交易變透明！資誠籲提前因應

經濟合作暨發展組織（OECD）在11月26日公布最新虛擬資產申報框架（CARF）的執行進度，包括美國、日本、韓國、新加坡及歐洲多國，承諾在2027或2028年開始實施。資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇提醒，CARF的實施對虛擬資產服務業者而言是一項重大挑戰，應積極準備以應對更嚴格的申報與審查要求。

CARF是針對虛擬資產交易的國際稅務透明度框架，運作方式類似現行的共同申報準則（CRS），旨在促進虛擬資產交易資訊的收集與跨國交換，要求簽署多邊主管機關協議（CARF MCAA）的國家間自動交換虛擬資產稅務訊息，以提高資訊交換效率與覆蓋範圍。

目前已有63國承諾在2027年或2028年之前完成CARF框架的落地實施，包括美國、日本、韓國、新加坡以及歐洲各主要國家。其中，48國計劃通過簽署CARF MCAA協議履行資訊交換承諾。

據CARF規定，虛擬資產交易所、錢包服務商等中介機構需履行盡職審查義務，核查客戶身份，並向當地稅務機關申報客戶的交易與轉帳資訊。所有虛擬資產交易將以法定貨幣匯總，揭露其購入價值及處分收益。

曾博昇指出，CARF的實施對虛擬資產服務業者而言是一項重大挑戰，特別是隨著虛擬貨幣交易逐漸成為稅務焦點，各國政府必然強化稅務監管，服務商需積極準備以應對更嚴格的申報與審查要求。

CARF的推行彌補了現行CRS框架對虛擬資產交易監管的漏洞，使得各國稅務機關能掌握去中心化交易的課稅資訊。曾博昇強調，未來多邊資訊交換將更加廣泛，個人投資人若在國外交易所進行交易，其資料仍可能被稅務機關獲取。因此，投資人應充分了解跨境資訊交換對自身稅務的影響，避免因資訊不透明而導致潛在風險。

隨著比特幣價格飆漲，各國政府對虛擬資產的稅務監控越發關注，像是台灣財政部長莊翠雲近期重申，比特幣屬於資產而非貨幣，其交易所得需課徵相關稅款，表態台灣對虛擬資產課稅的立場；金管會也在11月28日發布針對銀行與虛擬資產詐騙的防護措施，要求銀行與虛擬資產業者加強合作，以保護投資人財產安全。

虛擬資產交易正逐步走向數位化與標準化，CARF框架的實施將重塑虛擬貨幣生態。曾博昇提醒，金融機構及相關業者需密切關注後續法規發展，及早採取應對措施，以迎接新框架帶來的挑戰。