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獨/巴西財政赤字惡化 五大金控旗下壽險曝險最高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
巴西雷亞爾跌至創紀錄新低，因為政府削減約120億美元公共開支的提案令投資人失望。圖為巴西民眾上街購物（路透）
巴西雷亞爾跌至創紀錄新低，因為政府削減約120億美元公共開支的提案令投資人失望。圖為巴西民眾上街購物（路透）

巴西財政赤字惡化，不但引發當地金融市場的動盪，強勢美元也使巴西雷亞爾兌美元大幅貶值，也引外界關注台灣金融業對巴西的曝險，對此，金管會3日公布金融三業截至10月底曝險狀況，其中在全體金融三業合計投信基金的2045.94億的曝險，壽險1272億就占了超過一半，其中，更有約三分之二為五大壽險型金控旗下壽險公司包辦。

根據五家金控在113年第三季依各金控依金控法46條所揭露的數字，五大金控的巴西曝險，依序為富邦金的398.14億、中信金167.89億、新光金166.07億、開發金68.99億、國泰金38.84億，共839.93億，占其淨值比重分別為4.2%、3.5%、5.8%、2.3%、0.4%，未來五家金控會否從巴西撤退、幅度多大，引發外界矚目。

美國總統當選人川普明年上任之後，國際金融市場震盪勢會加劇，尤其川普日前對金磚國家發出警告，包括墨西哥、巴西等新興市場國家，均為金磚成員，壽險業者的相關曝險部位屆時是否處於更高的風險狀況，也引起市場關注。除此之外，壽險公司所發行的投資型保單所連結的基金或目標到期債，雖然尚未涵蓋在金管會的統計範圍，但其所連結的有價證券部位，這些國家均占一定比重。

壽險公司 巴西

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