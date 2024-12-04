期貨公會與調查局簽署合作備忘錄

中華民國期貨業商業同業公會與法務部調查局簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，簽署儀式由公會理事長陳佩君與調查局局長陳白立共同簽署，希望透過共同聯防機制，分享資安情資，以達早期預警、緊急應變及持續維運之成效。

陳佩君指出，以期貨業而言，電子下單比重高達95%，所以資安防護一直是我們高度重視的議題。過去在106年發生多家金融業者遭駭客以DDOS方式攻擊，這幾年也不斷有零星事件發生；直至今年9月再次發生多起公私部門遭駭客攻擊，所以加強資安防護機制已是刻不容緩的事情。

因此，這次與調查局建立聯防機制，共同打造安全網域，讓客戶安心、放心的交易，守護公司寶貴資產，至為重要。為讓期貨業者在強化資安上有所依循，期貨公會今年也修正資安相關的自律規範，藉此提升期貨商資安防護的能力。

調查局局長陳白立表示，能與期貨公會簽署合作備忘錄，是強化資安防護工作的具體展現，調查局近年來已累積許多個案調查之實務經驗，將持續規劃與各領域關鍵基礎設施及重要金融機構簽署資安聯防合作備忘錄，共同參與推動建立資安聯防生態系。

陳佩君表示，資訊科技、AI是近幾年成長最快速的產業，資安問題更是備受國內外政府、企業所重視，期待藉由與調查局簽訂國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，提升公私協力共創資安防護最佳效益。