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投資型保單 投資限制暫不放寬

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

為推動「大投信」計畫，金管會原擬鬆綁對類全委投資型保單的投資限制，包括准許連結槓桿型和反向型ＥＴＦ、提高非投資等級債基金投資比例，但在立委質疑聲中，金管會決議暫緩放寬非投資等級債基金投資比例，維持配置百分之十限制。

至於開放連結槓桿型和反向ＥＴＦ則設三大條件，一、限倍數，限連結槓桿型兩倍及反向型一倍ＥＴＦ；二、限目的，限帳戶風險管理和避險需求；三、禁主動投資，禁以主動投資操作，進而增加收益。

保單 金管會

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