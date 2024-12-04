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「新新併」送件 審查至少2個月
「新新併」又向前跨進一步。金管會官員表示，昨天已收到台新金和新光金遞送申請合併相關資料。金管會銀行局副局長侯立洋說，後續將依相關規定及程序進行審查。至於是否兩個月內就會確定審查結果，侯立洋說，若需要補件，時間會延長，不會僅以兩個月為限。
侯立洋說，業者和金管會溝通管道很順暢，金管會要求業者依相關說明提供資料，至於是否符合要求，「我們會檢視送來的資料」。
外界關切員工安置方案是否必須有工會簽署同意？侯立洋說，金管會維持員工權益的立場不變，也會檢視相關資料是否大家都同意且取得共識。
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