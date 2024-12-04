政大發表氣候財務年鑑

政治大學「企業永續管理研究中心」昨（3）日於政大公企中心，舉行「氣候相關財務揭露（TCFD）年鑑發表暨研討會」。這次活動主要是向銀行、保險業及相關人士介紹「2023 氣候相關財務揭露年鑑」的出版，除了說明年鑑內容與未來展望以外，也就評鑑過程中，對銀行與保險業所揭露TCFD報告書撰寫的內容評審，彙整研究成果並提出報告。

這本年鑑出版，也是為了保存「氣候相關財務揭露（TCFD）評鑑」工作過程中，所蒐集、整理寶貴的資料與經驗，將其彙集成冊，用以分享這些工作成果給銀行、保險業，及各界相關人士，作為TCFD報告書乃至於未來依據國際財務報導準則（IFRS）「氣候相關揭露」（S2）之內容，進一步精進的參考。

政治大學副校長蔡維奇致詞時表示，ESG永續在國內各個大學都很受重視，很積極的在推動，不管是教學、研究，政大不管商學院、社科院、財政系、經濟系非常多的畢業的同學都投入到金融業，所以選擇從金融業的角度切入，一起推動永續發展，這個是符合政大發展的方向，也希望透過本次評鑑專案，引導金融業對永續議題有更高的重視，進一步推動台灣產業經營轉型。

環境部部長彭啓明表示，明年台灣進入「排碳有價」的時代，因此TCFD報告相當重要，日本最近公布2035年設定要減碳60%，2040年要減碳73% ，這簡直就是天文數字，台灣半導體世界第一、棒球世界第一，怎麼減碳目標是世界後段班，但轉型需要資金，因此未來也會考慮發展更多的金融工具來支持減碳，例如氣候債券等，讓台灣在轉型過程中更順利。

金管會副主委陳彥良指出，對於氣候減碳及永續，從CSR到ESG都已經從選修到必修，這其中我們能強制的部分就在於「揭露」，對於內容需要有一致的標準撰寫模式，來規定到底需要揭露什麼，以及防止「漂綠」；企業發展是弱肉強食，永續發展則是適者生存，而金融業在其中就是要將資金導向綠色企業及永續，保險業則能對節能減碳進行補充，整體而言，金融業扮演一個血液循環系統，讓台灣達成綠色生態系。

政治大學國際金融學院院長蘇建榮提到，為應對未來挑戰，TCFD提供了以治理、策略、風險管理、指標與目標四大支柱為主體的全面性務實指南，幫助金融機構披露氣候相關風險與機遇。無論是保險業如何量化氣候風險，還是銀行業如何評估綠色融資的長期效益，TCFD的工具都可幫助金融業將「不可預測的未來」氣候風險轉化為「可管理的當下」永續金融價值，這也正是國內舉辦銀行及保險業TCFD評鑑的重要意涵。

政治大學「企業永續管理研究中心」透過TCFD報告書評鑑，讓社會大眾可以了解金融保險業在氣候相關議題上的努力，也讓出版TCFD報告書傑出的企業，成為金融保險同業的典範，使其他同業能審視自身情況，精進自身不足之處，達成正向的競爭循環。