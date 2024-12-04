玉山育才 40人獲獎學金

玉山志工基金會及玉山文教基金會於11月29日舉行「玉山培育傑出人才/護理人才/東協人才獎學金」頒獎典禮，今年共有40位不同專長的學生獲獎，分別在管理、科技、人文、護理和東協等各自領域展現潛力、熱情與才能。

玉山以實際的行動鼓勵年輕學子持續提升專業素養，並建立愛與關懷的價值觀，期望未來能對社會發揮更大的正向影響力。

人才是國家與企業競爭力的先行指標也是關鍵指標，玉山自2005年以來已連續20年頒發培育人才獎學金，肯定在商管、法律、經濟、電機、資工、資管、美術、音樂等系所學生的傑出表現。

隨著社會對於護理服務需求快速增長，自2020年起新增培育護理人才獎學金，今年也遴選出11位在課業與臨床實習表現傑出、具有服務熱忱的護理學生獲獎，期許未來能持續投入護理與健康照護，成為守護民眾健康的天使。

布局亞洲是玉山長期發展的經營策略，為持續培養國際跨境人才，透過玉山培育東協人才獎學金，鼓勵柬埔寨、緬甸、越南、泰國與馬來西亞等國家優秀學生來台攻讀研究所，提升專業並培養國際化能力。今年共有八位東協學生獲獎，分別於台大、台師大與清華大學等商業經濟、金融、土木、應用化學相關研究所就學中。除了提供獎學金，玉山也持續結合海外據點與東協國家優質大學建立產學合作，加深台灣與東協國家之間的金融人才交流，促進產業和學術發展。

玉山以台灣最高的山為名，希望成為綜合績效最好、也最被尊敬的企業。玉山金控（2884）及玉山銀行在金融本業不斷精進，並持續發揮拋磚引玉的精神，傳遞更多的愛與關懷，讓一份愛可以牽引更多的愛，共同邁向更美好的永續未來。