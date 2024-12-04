六家電支須設資安單位

金管會昨（3）日預告修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」，增訂總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需設資安專責單位及主管，並給半年調整期；依金管會估算，有六家專營電支機構都得增設，最快明年8月上路。

符合需設資安專責單位的六家專營電支機構，是街口支付、全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通及愛金卡。

銀行局副局長侯立洋說，修法預告期間是60天，並給半年調整期，因此這六家電支機構須完成增設資安單位及主管的時間點，估落在2025年8月。一旦屆期未完成又遲不改善，將處罰鍰60萬至300萬元。

為提高專營電支重視資訊安全，金管會預告修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」，有兩大重點，一、明定專營電支機構委託會計師辦理內控制度查核後，須出具合理確信報告，不再只是單純的「表示意見」。

二、明定專營電支機構前一年度的資產總額10億元或使用者人數逾200萬人者，應設置資安專責單位及主管，負責資安相關工作，禁止兼辦資訊、或其他與職務有利益衝突的業務。