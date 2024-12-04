台幣爆量強震 貶翻升

國內匯市昨（3）日上演戲劇化的大逆轉戲碼。美國新任總統川普的加徵關稅言論衝擊匯市，新台幣匯率早盤一路下探，最低貶至32.678元、最多貶值8分，到了午後，市場氣氛丕變，台股強漲吸引熱錢湧入，新台幣匯率由貶翻升，終場升值6.2分，收32.536元。歷經一波上沖下洗，匯市高低震盪達1.42角，總成交量突破20億美元、締造20.565億美元的成交大量。

匯銀主管指出，新台幣昨天先弱後強，主因川普加徵關稅言論帶動美元維持強勢，人民幣承受貶值壓力，新台幣也跟著欲振乏力，但台股連日大漲，熱錢午後蜂擁入台，國內匯市午後豬羊變色、新台幣翻升作收，全日高低震盪高達1.42角。