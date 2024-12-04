類全委投資保單鬆綁 喊卡 非投等債基金投資比例暫緩放寬

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會決議暫緩放寬非投資等級債基金的投資比例，維持既有配置10%限制。 聯合報系資料照片
金管會決議暫緩放寬非投資等級債基金的投資比例，維持既有配置10%限制。 聯合報系資料照片

為推動「大投信」計畫，金管會原擬對類全委投資型保單的投資限制，做兩大鬆綁，一、准連結槓桿型和反向型ETF，二、提高非投資等級債基金（原稱「高收益債基金」）投資比例，惟在立委質疑聲中，金管會決議暫緩放寬非投資等級債基金的投資比例，維持既有配置10%限制。

至於開放連結槓桿型和反向ETF則設三大條件，一、限倍數，限連結槓桿型2倍、及反向型1倍ETF，二、限目的，限帳戶風險管理和避險需求，三、禁主動投資，禁以主動投資操作，進而增加投資收益。

金管會有條件開放全委帳戶連結槓桿、反向型ETF，及維持非投資等級債基金的投資比例，有助降低保戶投資風險。據透露，金管會已將此兩大初步結論，與各立委溝通。

全案起因是9月初金管會宣布推動「亞洲資產管理中心」政策配套中，喊出要壯大投信，連同「類全委保單」，投信全委帳戶投資池配置標的也做兩大鬆綁。

其中爭議最大的是，提高非投資等級債基金的投資比例，研擬將從目前限10%提高到20%；但是，該投資禁令才在2023年7月上路，如今實施才近一年半，就要解禁，引發立委郭國文質疑。

據了解，主要是有業者反映，限10%投資比例縮限了投資組合多元性，放寬限制可提升資產配置彈性和收益，金管會也盼鬆綁限制以提升類全委帳戶的穩定性和收益，帶動資產管理業成長。

但郭國文質疑，放寬類全委保單投資限制可能圖利外商投信，並導致資金大量流向高風險的境外市場。

據金管會調查，全體壽險業類全委保單，以家數和契約數占比來看，本國投信占56%仍略高於外商投信，而類全委保單多投資境外基金，是因法規限制外幣計價保單，禁連結台幣計價基金，及境外基金稅負規定對保戶較有利所致。

惟金管會考量非投等債基金存在較高價格波動和信用風險，最終決議維持既有現狀，未來將視情況檢討。

至於另一鬆綁的全委帳戶允許連結槓桿型和反向ETF，金管會也採有條件放行，包括限倍數、限操作目的並強化資訊揭露，以保障保戶權益。

金管會 類全委保單

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