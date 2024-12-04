超額儲蓄明年衝4.2兆元 外界擔憂增加經濟失衡風險

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處上修2025年超額儲蓄最新預測，上衝4.29兆元，將再寫歷史新高。 聯合報系資料照
主計總處上修2025年超額儲蓄最新預測，上衝4.29兆元，將再寫歷史新高。 聯合報系資料照

主計總處上修2025年超額儲蓄最新預測，上衝4.29兆元，將再寫歷史新高，且超額儲蓄將連三年攀升。此外明年超額儲蓄率為16%，雖較今年些微回落，但仍續居高水位，反映出閒置資金仍多，引發外界擔憂恐增加經濟失衡風險。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，我國出口表現佳、投資意願不錯，不用過於擔心游資浮濫。至於上一次超額儲蓄率高於16%，則是發生在疫情間的2021年。

主計總處對今年超額儲蓄金額預測，將是首度衝破4兆元大關，且最新預測較上次8月預測微幅上修0.11兆元，超額儲蓄率也從原本的15.89%，上修至16.15%。蔡鈺泰表示，預期明年民間投資動能持續轉佳，將有助降低超額儲蓄率。

近年台灣超額儲蓄概況
近年台灣超額儲蓄概況

蔡鈺泰提到，半導體廠商因應AI商機，積極擴充先進製程及高階封測產能，並持續投入研發，及運輸業者擴充運力，支撐投資力道續強，廠商投資動能強勁，因此大幅上修今年民間投資實質成長率至4.73%，較8月預測增加0.84個百分點，2025年續成長5.57%，同樣是呈現上調，約0.44個百分點。

「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額，若以主計總處最新公布的2025年預測數4.29兆元為例，則是國民儲蓄毛額11.42兆元減掉國內投資毛額7.13兆元。過去一般解讀多是，若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用。若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展

而超額儲蓄的問題亦確實討論多年，部分學者憂心資金過多，恐導致經濟失衡。不過，蔡鈺泰認為不宜這樣論斷，也過於武斷。

蔡鈺泰並解釋，超額儲蓄大概等同於經常帳順差，而這部分也就是出口暢旺所導致，不應只把超額儲蓄金額、超額儲蓄率偏高的焦點放在「是不是市場游資太多？」畢竟，明年的商品及服務輸出入順差預測3.59兆元，以及國內投資毛額7.13兆元創新高、國內投資毛額占GDP比率則為近三年新高，出口、投資俱佳，也是超額儲蓄居高的背後原因。

根據主計總處資料顯示，儲蓄包括家庭儲蓄及企業儲蓄，台灣超額儲蓄金額2014年首度衝破2兆元大關，而後持續上攀，在2017年時達到2.76兆元，2018年、2019年則稍稍回落，分別來到2.42兆元、2.25兆元。2020年則是首次突破3兆元關卡，近年超額儲蓄金額持續創下新高，2021年來到3.58兆元，今年則將首度衝破4兆元大關，並預測明年持續增長，逼近4.3兆元。

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