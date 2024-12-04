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上修明年超額儲蓄 學者：民間投資不宜過度樂觀

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處上修明年超額儲蓄最新預測，將再寫歷史新高，財經學者指出，明年民間投資最大變數在於川普將重返白宮，對於明年民間投資成長應審慎，不宜過度樂觀。

中華經濟研究院副院長王健全表示，多數國際預測機構普遍認為，川普若實施關稅新政，瑞士信貸預測美國GDP三年內下降1.5個百分點；倫敦政經學院則預測，若中國也對美國關稅新政採取報復措施，美國GDP則會下降1~2個百分點。

過去主計總處多估計，美國經濟成長率下滑1個百分點，對我國GDP的影響約是0.07個百分點，但隨著台灣對美國出口比重顯著提高，若美國GDP下修，對台灣衝擊程度肯定更甚以往，這是否也會牽動台灣廠商的投資意願和計畫，後續需密切關注。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢則說，川普主張製造業回流美國，台灣廠商的AI產品要怎麼生產？其實很多廠商不是在墨西哥，就是選擇在美國本土，而這是很早就已經在做準備了。不過，如此一來，一定會增加台灣廠商的生產成本，但簡錦漢認為，台灣廠商不會自己吸收，而是轉嫁給客戶，台灣廠商賺的是中間財，不會受太大影響。況且川普若真的執行關稅新政，肯定會造成美國通膨再起，川普一定也會思考到這一點。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城指出，就他從廠商端那邊的了解，川普當選後過去從來沒有想過要到美國設廠的廠商，現在都已將前進美國設廠列入評估，而且廠商也都意識到分散生產已是大可逆的趨勢。

川普 美國

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