新壽利害關係人交易解禁

新光金控核心子公司新光人壽今年6月資本適足率順利達標。據了解，金管會於昨（3）日發函新光人壽，已同意解除限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易的相關禁令。

新光人壽的資本適足率（RBC）在2023年連續二期未能達標，今年4月遭到金管會開罰並提出上開有關禁令，而經過新壽一連串強化資本措施後，終告解除。

今年4月，由於新光金未能善盡對新壽健全經營，且新壽所提增資和財業務改善計畫依舊無法讓新壽RBC回到200%，因此金管會宣布，限制新壽不得新增與利害關係人之授信或其他交易（不包括既有已簽約或續約之利害關係人交易），直至該公司資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，始得恢復辦理。並命新光金及新光人壽調降當時的新光金控董事長陳淮舟、新壽董事長魏寶生2024年度所有薪酬50%和30%，為期一年。