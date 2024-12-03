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獨／新壽資本適足率達標 金管會點頭撤除1項禁令

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽。圖/新壽提供
新壽。圖/新壽提供

新光金控（2888）核心子公司新光人壽的資本適足率（RBC）在2023年連續2期未能達標，在今年4月遭到金管會開罰，限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易，而經過新壽一連串強化資本措施後，在今年6月，資本適足率順利達標。據了解，金管會於3日發函新光人壽，已同意解除相關禁令。

今年4月，由於新光金未能善盡對新壽健全經營，且新壽所提增資和財業務改善計畫依舊無法讓新壽RBC回到200%，因此金管會宣布，限制新壽不得新增與利害關係人之授信或其他交易（不包括既有已簽約或續約之利害關係人交易），直至該公司資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，始得恢復辦理。並命新光金及新光人壽調降當時的新光金控董事長陳淮舟、新壽董事長魏寶生2024年度所有薪酬50%和30%，為期一年。

而新壽從2023年6月起RBC未達法定標準後，立即啟動財業務改善計畫，透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本、提升不動產收益及撙節費用等各方案改善財務狀況，同時透過現金增資及發行具資本性質債券等方式厚實資本。於今年上半年獲利149億元，讓RBC回升至201.02%達到法定標準。

據了解，金管會於今日發函新壽，由於其今年上半年度資本適足率達保險法第143條之4規定，同意解除不得新增與利害關係人之授信或其他交易之限制一案。

而新壽資本強化仍在持續，第3季金控現增後挹注新壽138.6億元，新壽又發行20億元次順位債，經過諸多努力加上未實現的金融資產損失改善，資本充足提升，第3季RBC提升到203%，目前為止還較第3季略高，增至205%至210%，且去年以來經營改善對ICS有幫助，在三階段在地過渡措施之下可順利接軌新制。

新光金控 新壽

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