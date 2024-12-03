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巴西財政赤字惡化 我金融業+投信基金對巴西曝險2045億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

巴西財政赤字惡化，市場關注我金融業和投信基金對巴西曝險狀況。據金管會10月底統計，銀行業加壽險業對巴西曝險1,292億元，403檔投信基金對巴西曝險額則是753億元，兩者合計2,045億元。

巴西政府提案削減約120億美元公共開支，市場憂心巴西財政赤字擴大，巴西11月底股市和貨幣重貶，巴西股市下跌2.4%是2023年初最大跌幅、雷亞爾兌美元也跌到一美元兌6.02雷亞爾。

據金管會10月底統計，銀行業對巴西曝險20.42億元，其中授信17.12億元，投資3.3億元，壽險業對巴西曝險是1,272億元，主要八成都是持有巴西公債，證券期貨投信對巴西則無曝險。

投信基金對巴西曝險部位，國內投信基金共148檔、曝險額235.66億元占整體投信基金規模0.25%，境外基金共255檔、曝險額517.86億元，占國人持有境外基金總額1.18%。

合計銀行和壽險業、並加計投信基金對巴西暴險共2,045億元。

壽險業 巴西

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