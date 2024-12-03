巴西財政赤字惡化 我金融業+投信基金對巴西曝險2045億元
巴西財政赤字惡化，市場關注我金融業和投信基金對巴西曝險狀況。據金管會10月底統計，銀行業加壽險業對巴西曝險1,292億元，403檔投信基金對巴西曝險額則是753億元，兩者合計2,045億元。
巴西政府提案削減約120億美元公共開支，市場憂心巴西財政赤字擴大，巴西11月底股市和貨幣重貶，巴西股市下跌2.4%是2023年初最大跌幅、雷亞爾兌美元也跌到一美元兌6.02雷亞爾。
據金管會10月底統計，銀行業對巴西曝險20.42億元，其中授信17.12億元，投資3.3億元，壽險業對巴西曝險是1,272億元，主要八成都是持有巴西公債，證券期貨投信對巴西則無曝險。
投信基金對巴西曝險部位，國內投信基金共148檔、曝險額235.66億元占整體投信基金規模0.25%，境外基金共255檔、曝險額517.86億元，占國人持有境外基金總額1.18%。
合計銀行和壽險業、並加計投信基金對巴西暴險共2,045億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言