匯市爆量、上沖下洗！新台幣匯率還由貶翻升 匯銀主管說是這原因

國內匯市3日上演戲劇化的大逆轉戲碼。美國新任總統川普的加徵關稅言論衝擊匯市，新台幣匯率早盤一路下探，最低貶至32.678元、最多貶值8分，到了午後，市場氣氛丕變，台股強漲吸引熱錢湧入，新台幣匯率由貶翻升，終場升值6.2分，收32.536元。歷經一波上沖下洗，匯市高低震盪達1.42角，總成交量突破20億美元、締造20.565億美元的成交大量。

匯銀主管指出，新台幣匯率今日先弱後強，主要原因是，川普加徵關稅言論帶動美元維持強勢，人民幣匯率承受貶值壓力，新台幣匯率也跟著欲振乏力，但台股連日大漲，熱錢午後蜂擁入台，國內匯市午後豬羊變色、新台幣匯率翻升作收，全日高低震盪高達1.42角。

美國科技股表現強勢，台股也在台積電（2330）領軍下強彈，收盤大漲290.53點，收復23,000點大關，外資單日買超金額突破280億元，且部分金額是自海外匯入，進而推升新台幣匯率。

中央銀行統計顯示，美元指數今天下跌0.09%，非美貨幣升貶互見，新台幣匯率不僅由升翻貶，今日升幅0.19%，還登上「最強亞幣」寶座；日圓匯率升幅0.17%居次，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也升值0.13%，星元匯率小幅升值0.02%。

匯銀主管說，川普表示，如果金磚國家在商業交易中以新貨幣取代美元，將對這些國家輸入美國的商品徵收100%關稅；放眼主要亞幣，人民幣匯率獨憔悴，兌美元貶值0.16%、為「最弱亞幣」。

台股連日強漲成為支撐新台幣匯率的新動力，但川普言論持續壓抑人民幣等主要亞幣表現，匯銀主管分析，預估短期內，新台幣匯率仍將位於32.2~32.8元區間波動。