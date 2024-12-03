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富邦金出清中國深圳騰富博股權 獲利約7億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控3日代富邦財產保險、北富銀創業投資公告，處分中國大陸深圳騰富博投資有限公司股權案，依帳面金額計算，本次處分價款約新台幣10億元，扣除帳面金額新台幣3億元，本次處分騰富博的獲利約新台幣7億元。

富邦金控（2881）子公司與孫公司，包括廈門富邦財險、北富銀創投、富邦金控創投今天公告，分別處份持有騰富博的股權，此交易是因富邦金控子孫公司考量整體出售持股並獲利，因此共同出售持股以回收資金。

對於此時出清股權，是否代表不看好中國大陸未來景氣，富邦金回應，該案為少數股東處分股權個案，基於投資部位調整及實現獲利出場，與中國大陸整體投資布局無關。

富邦金控 新台幣

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