80萬名外籍移工注意 小額匯兌再鬆綁、周五實施

80萬名外籍移工注意。本周五（6）日上路修正辦法，鬆綁外籍移工第4季起每年累積匯回母國的限額，從40萬元提高到50萬元。此外，與預告期相比，再鬆綁兩大項目：第一，獲得金管會核准的業者，需要新增其他合作國家，匯兌申請書可簡化；第二，允許匯兌公司可代墊。

金管會2021年7月施行「外籍移工小額匯兌業務管理辦法」，至今施行以及逾3年。統計至今年9月底，核准統振（6170）、東聯互動、數位至匯及美家人力資源4家外籍移工匯兌公司，可經營外籍移工國外小額匯兌業務。

根據金管會統計，今年前三季外籍移工小額匯兌筆數649萬筆、總額607億元，相較上年同期，分別成長54.89％以及40.51％，客戶數年成長二成三、增至64.6萬人。根據勞動部統計至今年9月底，共計80萬5,976名外籍移工在台。

金管會3日公布，本周五上路的外籍移工小額匯兌修法多方向鬆綁。

首先，簡化匯兌申請書。金管會解釋，如若已經獲得核准經營外籍移工小額匯兌業務的業者，要再申請新增不同國家或地區經營相關業務，以及同一個國家增加匯兌機構的許可或備查等，可以按照差異化管理原則，簡化申請書。

目前以越南與印尼兩國移工匯兌最多，統振與東聯互動還有承作泰國與菲律賓。金管會舉例，以上業者如果要新增不同國家或合作機構，仍必須按次申請，但可以簡化檢附申請書件。

第二，同意可以代墊款項。金管會舉例，業者通常需要透過便利商店收到匯兌款項，會有遞延款項入帳問題，受委託的匯兌公司需要及時匯款，因此中間差異時間，新增允許業者可以代墊款項。

金管會7月16日預告修正相關辦法，包括拉高外籍移工每年匯兌限額從40萬元提高到50萬元，而每筆限國外匯款3萬元、每月限額5萬元不變；其次，目前兼營的匯兌機構，增訂要求實收資本額至少1億元；第三，增訂外銀在台分行申請兼營業務時候，允許可以由總行或區域總部授權人員出具同意書即可，惟目前仍未有銀行來申請。