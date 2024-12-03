快訊

公務員之死案延燒…勞動部認了報告「未盡完善」 已重啟調查

年初發現罹肺癌…傳劉家昌於台北榮總病逝？ 院方回應了

街口、全支付等6家電支機構注意！明年8月得設資安主管

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會預告修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」，增訂總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需設資安專責單位及主管並給半年調整期；依金管會估算，有6家專營電支機構都得增設，最快明年8月上路。

符合需設資安專責單位的6家專營電支機構，是街口支付、全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通（iPass Money）及愛金卡（I-Cash）。目前全台共有9家專營電支機構，等於2/3電支機構全入列。

銀行局副局長侯立洋說，修法預告期間是60天並給半年業務調整期，因此這6家專營電支機構，需完成增設資安專責單位及主管的時間點，估算將落在2025年8月。

一旦屆期未完成，又遲不改善，將會依違反內稽內控辦法處理，處罰鍰60~300萬元。但侯立洋強調，已經給了業者很長時間調整期，各業者應都會在期限內完成。

為提高專營電子支付機構重視資訊安全，金管會預告修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」，有兩大修正重點，一、明定專營電支機構委託會計師辦理內控制度查核後，需出具合理確信報告，不再只是單純的「表示意見」。

二、明定專營電支機構前一年度的資產總額10億元或使用者人數逾200萬人者，應設置資安專責單位及主管，負責資安相關工作，禁止兼辦資訊、或其他與職務有利益衝突的業務。

資安專責單位若隸屬在資訊組織架構，也需與資訊單位分別設置，以符合獨立運作的管理機制。

據金管會9月底統計，使用者人數逾200萬人者，包括街口支付657萬人、一卡通655萬人，全支付508.8萬人、悠遊卡319.6萬人、全盈支付212萬人等5家，愛金卡是147.6萬人但因總資產逾10億元而入列。

侯立洋說，這6家專營電支機構目前都沒有設置資安專責單位及主管，因此需在2025年8月前完成設置。資安主管沒有要求層級，專責單位也沒有人數限制，由各業者依照業務量去做適配。

金管會認為，專營電支機構是以支付業務為核心，其資安防護與金融體系密切關聯，提高專營機構更重視資安，可保障使用者權益。

一卡通 資安 金管會

延伸閱讀

金管會證實 今天收到台新金與新光金的合併申請

金管會證實：今天已收到「新新併」遞件申請合併

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

和泰集團攜手StarFab 成立全新加速器共創MaaS創新未來

相關新聞

金管會證實 今天收到台新金與新光金的合併申請

「新新併」又向前跨進一步！金管會在下午例行記者會證實，今日已收到台新金和新光金兩家金控雙雙送件申請新新併，銀行局副局長侯...

獨／台銀前董座呂桔誠去向明朗 今獲選國經協會理事長

台銀前董事長呂桔誠去向明朗！國經協會（社團法人中華民國國際經濟合作協會）已在今日下午分別召開會員大會和理監事會議，呂桔誠...

巴西再拉警報 10月底金融三業和基金巴西曝險逾2千億

巴西財政赤字惡化再度引發當地金融市場的動盪，也引外界高度矚目國內金融三業和投資人的相關曝險，金管會今日公布截至10月底的...

匯市爆量、上沖下洗！新台幣匯率還由貶翻升 匯銀主管說是這原因

國內匯市3日上演戲劇化的大逆轉戲碼。美國新任總統川普的加徵關稅言論衝擊匯市，新台幣匯率早盤一路下探，最低貶至32.678...

風控趨嚴 明年9月前這6家電支機構要設資安長或專責人員

金管會今日指出，已研提「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，預計明年春節前後完成公告隨即上路，國內將有...

台股漲290點 新台幣震盪翻揚收32.536元

美國總統當選人川普的關稅言論重創人民幣表現，亞幣持續偏弱整理，不過今天在台股勁揚、熱錢匯入的激勵下，新台幣兌美元匯價由貶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。