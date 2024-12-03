街口、全支付等6家電支機構注意！明年8月得設資安主管

金管會預告修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」，增訂總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需設資安專責單位及主管並給半年調整期；依金管會估算，有6家專營電支機構都得增設，最快明年8月上路。

符合需設資安專責單位的6家專營電支機構，是街口支付、全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通（iPass Money）及愛金卡（I-Cash）。目前全台共有9家專營電支機構，等於2/3電支機構全入列。

銀行局副局長侯立洋說，修法預告期間是60天並給半年業務調整期，因此這6家專營電支機構，需完成增設資安專責單位及主管的時間點，估算將落在2025年8月。

一旦屆期未完成，又遲不改善，將會依違反內稽內控辦法處理，處罰鍰60~300萬元。但侯立洋強調，已經給了業者很長時間調整期，各業者應都會在期限內完成。

為提高專營電子支付機構重視資訊安全，金管會預告修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」，有兩大修正重點，一、明定專營電支機構委託會計師辦理內控制度查核後，需出具合理確信報告，不再只是單純的「表示意見」。

二、明定專營電支機構前一年度的資產總額10億元或使用者人數逾200萬人者，應設置資安專責單位及主管，負責資安相關工作，禁止兼辦資訊、或其他與職務有利益衝突的業務。

資安專責單位若隸屬在資訊組織架構，也需與資訊單位分別設置，以符合獨立運作的管理機制。

據金管會9月底統計，使用者人數逾200萬人者，包括街口支付657萬人、一卡通655萬人，全支付508.8萬人、悠遊卡319.6萬人、全盈支付212萬人等5家，愛金卡是147.6萬人但因總資產逾10億元而入列。

侯立洋說，這6家專營電支機構目前都沒有設置資安專責單位及主管，因此需在2025年8月前完成設置。資安主管沒有要求層級，專責單位也沒有人數限制，由各業者依照業務量去做適配。

金管會認為，專營電支機構是以支付業務為核心，其資安防護與金融體系密切關聯，提高專營機構更重視資安，可保障使用者權益。