SAP 助群益期優化顧客體驗 以個人化行銷推升業績成長

SAP台灣3日宣布，群益期貨（6024）成功導入 SAP Emarsys 行銷自動化解決方案，簡化全通路行銷流程並加速決策，以數據為核心，精準掌握顧客輪廓與需求，強化分眾溝通成效，實現更個人化的顧客互動，進而提升 31% 的訂單量與帶動 13% 的業績成長，持續締造群益期貨的數位轉型與創新佳績，在快速變遷的期貨市場中鞏固領先優勢。

群益期貨成立於 1997 年，主要提供台灣與海外期貨買賣、結算與諮詢服務，致力以「數位+人」服務理念實踐「公平待客」核心價值，以數位科技結合專業金融服務，確保每位客戶都能獲得公平的金融機會。群益期貨持續推出多元數位服務，早在 2010 年就有 9 成業務來自電子交易。迎向快速變動、日益競爭的市場，群益期貨憑藉多年的數位轉型經驗、看準數據與 AI 能為公司營運帶來加值，決心導入 SAP Emarsys 助力行銷流程數位化再升級，推動其數位轉型旅程邁入新里程。

群益期貨總經理毛振華表示，有別於其他金融商品，期貨是 5乘以24 全時交易的商品、周轉率高且客戶相對小眾，因此提升營運效率以及落實精準行銷至關緊要。在行銷方面，期貨客戶較沒有特定表徵，難以掌握需求與行為，而導入 SAP Emarsys 後，群益期貨的行銷人員可以加速整合、分析顧客數據，360度精準掌握顧客輪廓，透過 RFM（Recency / Frequency / Monetary）指標分析每一位客戶的生命週期與行為變化，即時調整行銷策略與方案，並完善跨通路的行銷自動化，善用電子郵件、簡訊、LINE、APP 等全通路行銷發揮最大效益。其中，SAP Emarsys 上線僅 1 個月的時間，即成功助攻群益期貨年度大活動「2024 群益期貨新春不打烊」的報名數提升 38.6%，且新春交易量提升 16.6%。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，因應碎片化的時代，企業必須透過即時、精準的數據分析才能掌握客戶輪廓、加速策略擬定與下達決策。SAP Emarsys 作為行銷人員的數位核心，不僅能整合與串聯所有顧客與行銷相關資訊，還可透過內建 AI 的解決方案進行數據洞察、分析與建議，實踐個人化、全通路與可衡量的行銷，推動獲利成長。SAP 很高興看到群益期貨透過 SAP Emarsys 加速數位轉型進程，優化行銷人員與顧客體驗，將其堅守『以客戶為中心』的服務理念結合創新技術，有效提升顧客忠誠度與保留率。