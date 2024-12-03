風控趨嚴 明年9月前這6家電支機構要設資安長或專責人員
金管會今日指出，已研提「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，預計明年春節前後完成公告隨即上路，國內將有6家電支業者必須設置資安長或資安專責人員。
金管會所指的6家業者，包括全支付、全盈支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、街口支付，這6家電子支付業者必須設置專責的資安單位或資安長，在上述辦法預告期滿正式上路之後6個月之內完成，預計在8、9月前完成，倘若違反規定的電支業者，將處60萬以上、300萬以下罰鍰。
金管會此次修法內容，包括明定專營電子支付機構前一年度經會計師查核簽證的資產總額達10億元或使用者人數達200萬人以上者，應設置資訊安全專責單位及主管，負責資安相關工作，上述6家業者因而入列。
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