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巴西再拉警報 10月底金融三業和基金巴西曝險逾2千億
巴西財政赤字惡化再度引發當地金融市場的動盪，也引外界高度矚目國內金融三業和投資人的相關曝險，金管會今日公布截至10月底的金融三業曝險統計，以壽險1272億為最大、產險和證期三業都零曝險，銀行則有20.42億，至於基金曝險也為大宗，合計金融三業和255檔投信基金的曝險，共計2045.94億元。
其中，投信基金曝險的部分，統計至10月底止，國內投信基金投資235.66億，占投信基金規模為0.25%，共有148檔基金，與國人投資相關的境外基金的規模則有517.86億，占國人持有境外基金的1.18%，國內外合計共有255檔基金。
但上述統計均未涵蓋壽險公司所發行的投資型保單所連結的基金或目標到期債有投資巴西的部分，亦即，投資型保單旗下的基金及目標到期債的規模，則尚未涵蓋在金管會的統計範圍。
而金融三業以壽險公司投資部位掛帥遙遙領先，包括產險和證期三業部位均為零。保險局指出，壽險業截至10月底的投資總額為1272億，占36兆3224億資產總額的0.35%，主要為公債，占比8成左右，至於去年則為1319億，主要和匯率變動有關因此部位略有縮減。
銀行業在巴西的曝險，截至10月底止共20.42億元，拆款為零，主要曝險為授信17.12億，另有3.3億投資。
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