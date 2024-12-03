台股漲290點 新台幣震盪翻揚收32.536元

美國總統當選人川普的關稅言論重創人民幣表現，亞幣持續偏弱整理，不過今天在台股勁揚、熱錢匯入的激勵下，新台幣兌美元匯價由貶翻升，收盤收32.536元，升6.2分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.565億美元。

外匯交易員分析，近期台灣股匯不同調，主因是美元持續強勢表態，亞幣只能低頭示弱，加上外資整體方向偏匯出，導致股匯走勢無法同步，昨天便是台股終場強漲逾400點，新台幣卻重貶1.41角的脫鉤局面。

今天台股延續上漲氣勢，在美股那斯達克和標普指數創歷史新高，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）退休，以及美對中半導體祭新禁令等題材助攻，台股加權指數大漲290.53點，收在23027.46點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超331.05億元，其中外資買超金額達283.19億元。

匯率方面，新台幣兌美元今天以32.59元開出後，由於人民幣摜破7.3大關，新台幣連動下挫，盤中貶破32.6元關卡，最低觸及32.678元，不過隨著台股勁揚，外資反手匯入，匯價才由貶翻升，終場收在32.536元。

外匯交易員表示，美國總統當選人川普（DonaldTrump）近日提名避險基金經理人班森特（ScottBessent）出任財政部長，市場對此抱持樂觀態度；台灣方面，投信海外ETF買盤持續增加，加上外資還是偏匯出，未見持續且大量匯入的舉動，導致新台幣缺乏扭轉方向的契機，短線應延續偏弱整理格局，續於32.400元至32.600元的區間內波動。