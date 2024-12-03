新新併送件了！金管會證實：將依程序盡快審查 提三點回應

新新併正式遞件！金管會3日證實，收到新光金控（2888）與台新金控（2887）遞件資料，將按照程序盡快審查一大重點：文件是否齊全完備，再審酌是否需要請業者補件。

針對新光銀工會要求協商員工安置計畫，可能成為兩家金控未來要補件重點，銀行局副局長侯立洋強調，兩家金控遞交的申請案件，必須檢附包括工會協商或勞資協議會議紀錄，金管會將確認，工會協商勞資協議是否經過多數人共識程序。

根據新光銀企業工會3日表示，已經在3日上午召開第二次正式協商會議，就員工安置計畫內容充分交換意見，但傳出僅取得部分共識，導致兩家金控之後可能會遭金管會要求，針對員工安置計畫提出補充。

侯立洋3日強調，針對新新併最新案件三點回應。第一，3日金管會已經正式收到兩家金控遞件申請合併資料，金管會將會依照程序審查，後續進度不再說明，將會盡快審查，假設需要補件部分，將會盡快請業者補充。

第二，何時補充？侯立洋指出，現在無法具體說明時間，假設需要補充之處，就會通知，該合併案是兩家金控一起申請，申請資料照理說應該是相同，包括員工權益部分，如果需要補件，一樣是一起補件。

第三，外傳送件後的審查時間，金管會強調，沒有特別規範審查時間，原則為2個月，前提是沒有需要補件的部分，假設需要補件，時間可能會再延長，會檢視文件是否齊全完備，假設有需要補件之處，將會盡快請業者補充。

針對勞工協議部分，侯立洋強調，新新併的申請案件，必須要檢附與工會協商或勞資協議的會議紀錄，確認計畫內容是不是取得共識，獲得多數人的共識程序。

金管會最後強調，金控併購案要取得公平會以及金管會兩邊同意，才可以進行，沒有先後問題，不管誰來申請，都要完成一樣的程序。