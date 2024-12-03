金管會證實 今天收到台新金與新光金的合併申請

「新新併」又向前跨進一步！金管會在下午例行記者會證實，今日已收到台新金和新光金兩家金控雙雙送件申請新新併，銀行局副局長侯立洋指出，送件之後即會開始審查，並且透過文件的審查來檢視需要補件的資料，將再要求提供。

一般而言，業者能送件，都得先獲主管機關同意送件之後才能正式送件，因此「新新併」能獲金管會同意送件，可說又再向前跨進一步。侯立洋也表示，業者來向金管會溝通的管道都很順暢，金管會要求業者依照相關說明提供資料，至於是否符合要求，「我們會再去檢視送來的資料」。

新新併先前已送公平會審查，接下來金管會和公平會的審查結果，會否同時出爐？侯立洋指出，不論誰先誰後，都必須同時經過金管會和公平會的同意，才能完成該合併案。

侯立洋也強調，因為金管會一定要先看過業者提出的文件，才能進行審查，因此，不會有「先到先審」的問題，既已送件，就會審查，因為必須看了之後才知道哪些要補件。

媒體提問，是否二個月內就會確定審查結果，侯立洋也說明，所謂的二個月，「是不需要補件和釐清時的情況」，他也進而釐清，若有補件需要，時間也會延長，不會僅以二個月為限，金管會將先檢視文件是否齊全，若需要補件 也會再給對方補件時間，等完成補件之後，再繼續審查。

儘管侯立洋表示，後續進度不再作說明，但仍有不少媒體提問相關內容，侯立洋重申，相關書件是否符合、完備，要看了才會知道，因此金管會將儘快審查，是否文件齊全，需要補件金管會就會通知台新、新光來補件，由於二家一起來申請，像員工權益的部分，若需要二家同時補件的話，也會要求二家一起來補件。

而員工安置方案，是否必須要有工會簽署的同意？對此侯立洋表示，金管會維持員工權益的立場不變，也會去檢視這些資料是否大家都同意且取得共識，侯立洋認為，應不致發生少數人代表多數人意見，資料來時也將確認二家金控屆時送來的員工協議，是否完整完成多數人共識的程序，確定是經過多數員工的認同。