獨／台銀前董座呂桔誠去向明朗 今獲選國經協會理事長

台銀前董事長呂桔誠去向明朗！國經協會（社團法人中華民國國際經濟合作協會）已在今日下午分別召開會員大會和理監事會議，呂桔誠高票當選國經協會第七屆理事長，亦推舉前任理事長高志尚出任名譽理事長。此外尤引人矚目之處在於，當前台灣和美國與日本的交流更為深化，國經協會亦將首度成立「American Desk」及「Japan Desk」，加強對美國和日本的互動與合作，來善用友邦對台灣的支持，進一步深化和擴大與世界各國的鏈結，協助台灣的業者產業布局全球、行銷全世界。

國經協會是我國具有高度代表性的國際交流組織，過去中信金創辦人辜濂松亦曾出任國經協會理事長協助國家對外交流。目前，包括工商協進會、外貿協會等均為成員之外，像凱基金、兆豐銀行、中信金、台哥大、中華電信、中鋼等大型金控及各領域龍頭企業集團都是會員，合計協會、企業集團，和個人會員將近200名，新任理事還包括遠東集團董事長徐旭東、東元電機董事長利明献、豐群董事長張宏嘉、美德向邦總裁楊克誠、奇美食品董事長宋光夫、有越南王之稱的富永安董事長丁廣鋐、新光人壽副董事長也是大股東洪士琪等人。

包括外交部政次吳志中及經濟部主秘莊銘池今日均應邀出席致詞。呂桔誠不僅曾任台銀、台灣金控董事長，他亦為首位擁有財金背景的經濟部國營會副主委，在任內推動多項國營事業再造工程，整體績效大幅改善，並歷任多項重要職務，包括：行政院政務委員、財政部部長、中央銀行理事會理事、兆豐金控董事長及台灣銀行董事長等，在擔任公職及銀行公會理事長期間，致力於強化金融業法遵與自律機制，提升我國國際能見度，促進金融穩定及金融業務發展，包括他2022年亦獲頒金管會「一等金融專業獎章」的最高榮譽。

金融圈熟識呂桔誠的人士指出，呂桔誠過去在出任台灣金控、台銀董事長任內，除了經營金控、銀行之外，亦低調進行許多金融外交，舉凡美國、澳洲、日本、以色列、菲律賓，他都曾與該國的中央財經重要官員作深度交流；據了解，呂桔誠在今日獲選任國經協會新任理事長之後，亦馬不停蹄在下周繼續國外拜訪行程。另據了解，借助呂桔誠在以色列當地的人脈牽成，中山大學國際金融管理學院已在上周六和以色列希伯來大學簽署MOU共同合作。

呂桔誠致詞時表示，國經協會成立二十多年來，在歷任理事長的經營下，與各國建立堅實基礎，其中雙邊合作經濟會議建構與各國經貿關係，成為國家整體經貿外交一股力量，未來他希望借重各理事及監事的專業並結合全體會員一起努力，善用台灣經濟優勢，尋求國際經濟合作共榮共贏，配合政府政策推動「經貿外交」，讓台灣走向世界，深耕全世界，讓世界看見台灣的貢獻。

呂桔誠也在會中強調，未來將全力配合外交部積極推動「總體經貿外交」，以賴清德總統提出的「價值外交」與「經濟日不落國」政策核心，推動「榮邦計畫」的「五大信賴產業」的七項旗艦計畫，包括「半導體供應鏈韌性」、「可信賴網路與數位治理」、「智慧園區海外示範計畫」、「智慧醫療」、「智慧農業」、「新能源與碳權合作」及「主權AI」，未來成立「American Desk」及「Japan Desk」之後，也會透過諮詢機制，廣納學者專家建言，來助益國經協會永續發展，以掌握國際整體趨勢及台灣發展需要。