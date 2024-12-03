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金管會證實：今天已收到「新新併」遞件申請合併

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會3日晚間證實，已收到台新金和新光金，這兩家金控遞件申請整併資料。示意圖／本報資料照片
金管會3日晚間證實，已收到台新金和新光金，這兩家金控遞件申請整併資料。示意圖／本報資料照片

金管會3日晚間證實，已收到台新金新光金，這兩家金控遞件申請整併資料，後續會依照相關規定和程序做審查。審查後若有資料不齊全，就會請這兩家補件。

銀行局副局長侯立洋在下午例行記者會上，做了上述表示。

他說，這兩家金控遞件申請資料，送到就開始審查，若後續沒有補件，依照行政程序是兩個月審查期間，但這兩個月是原則，會檢視文件是否齊全或完備。

至於員工安置計畫，侯立洋說，會檢視是否有與工會協商和勞資協議紀錄，及計畫內容是否有取得共識。

台新金 新光金 金管會

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