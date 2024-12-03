金管會宣布再對外籍移工小額匯兌鬆綁

金管會已完成外籍移工小額匯兌修法，已完成相關修法草案預告，近日內就會上路。銀行局副局長侯立洋轉述，修法所採納的業者的建議，包括業者希望本身已獲金管會核准之後，倘若要再新增其他的合作國家，則匯兌申請書件可被簡化。另外，業者經常透過便利商店搜集款項，往往會有幾天的遞延，使受委託匯兌公司必須代墊費用，因此，這次也新增允許業者可代墊的修法。

不過，侯立洋也指出，儘管申請書件簡化，但若增加新的合作國家，業者仍必須再提出新申請，目前以越南和印尼二國的移工匯兌最多。

小額匯兌辦法是在110年6月30日訂定發布，並自110年7月1日施行，施行迄今已逾3年。金管會統計，外籍移工小額匯兌辦法自110年6月底發布逾三年來，今年至9月底止，共649萬筆，新台幣607億元的匯兌金額，有64.6萬名移工採用，占9月底勞動部所統計80萬5976人外籍移工總人數已超過四分之三，不過金管會也指出，上述使用匯兌服務移工的人數，並未作歸戶。

截至今年9月底，經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業務之外籍移工匯兌公司共計4家，包括統振、東聯互動這二家公司，包括印尼、越南、菲律賓、泰國四國的小額匯兌都有進行、數位至匯和美家人力，則已承作印尼及越南、菲律賓的小額匯兌，可提供外籍移工合法、便捷之管道將薪資匯回母國。

金管會統計也顯示，外籍移工今年前九月相較去年同期，筆數419萬筆、金額432億元，客戶數為52.5萬人，若相較去年同期，匯兌筆數年成長54.89%、金額年成長40.51%、客戶數年成長23.05%。