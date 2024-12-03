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永豐銀全員持股信託明年上路 每月1,200元定額存股

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀今3日宣布，全員持股信託明年上路，不分職級、年資，公司定額提撥獎勵金。永豐銀行表示，明(2025)年1月1日起正式實施「全員員工持股信託」，任職永豐銀行滿6個月以上，不分職級、年資，由公司每月提撥定額獎勵金至信託專戶並購買永豐金控（2890）股票，全行約6,800名員工可共享企業營運成果、長期儲蓄累積財富、保障退休福利。

「員工福利信託」包括「員工持股信託」與「員工福利儲蓄信託」二種類型；「員工持股信託」以每月提撥信託資金用於投資自家公司股票；「員工福利儲蓄信託」除投資自家公司股票外，則包括國內、外基金或其他國內、外有價證券等。

全員享福利，每月1,200元定額存股。永豐銀行表示，全員員工持股信託明年上路，永豐銀行員工可自由申請參加亦免自行提撥資金，由公司每月提撥每人獎勵金新臺幣1,200元至信託專戶，並運用信託資金持續於公開集中市場購買永豐金控股票，員工退休或離職時可取回存股，等同為員工加薪也變身股東共享企業利潤。永豐銀行近年積極推動員工福利信託等業務，除協助企業客戶打造幸福職場外，也致力透過信託服務，為自家員工謀福利。

為提升團隊經營績效並落實企業社會責任，永豐銀行表示，對外積極拓展海外據點、深耕金融業務，今(2024)年前10月稅後純益155.20億元、年成長12%；對內致力營造友善職場環境，員工任用、晉升、考核、調派、訓練、職涯發展及獎酬均享平等機會與福利，提升同仁幸福指數；自2019年起，永豐銀行也發放每年新臺幣12,000元旅遊補助金，鼓勵同仁平衡工作與生活品質，進一步凝聚同仁對公司向心力、促進勞資關係和諧。

永豐金控 永豐銀行 股票

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