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土銀與工會第三度簽署團體協約 新增三大條款

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行董事長何英明與土地銀行工會理事長林佳慶於3日簽署共56條團體協約，為土銀第三度簽署團體協約，另在協約中新增請假制度變革協商、工會教育訓練活動費用報支、輪班間隔限制等條款。

何英明致詞時表示，工會是員工和企業彼此之間的重要橋樑，也是促進企業內部和諧跟穩定的重要力量，本次團體協約配合法規修正、業務環境增訂調動與輪班原則，營造友善且貼近行員需求的職場環境，藉此建立企業社會責任典範，土銀未來將繼續支持工會的運作，期許達到銀行、員工及社會的三贏局勢。

因應勞基法修正及維護工會會員權益，土銀本次團體協約新增三項條款，首先是「請假制度變革協商」，若土銀欲變更請假相關制度且低於原規定標準時，應與工會協商；第二，工會會員出席工會所辦理之勞工教育訓練活動可向土地銀行申請報支國內交通費。第三，工會會員工作屬於輪班制者，其班次之更換，土銀應給予至少有連續11小時休息時間，但因工作特性或特殊原因，經主管機關商請勞動部公告，且經工會或勞資會議同意，得變更休息時間不少於連續8小時。

土地銀行秉持「人才是企業最重要資產」理念，致力建構多元包容的企業文化，提供員工公平完善的薪酬制度，除員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為48：52，比例均衡，且全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受性別或年齡因素影響，落實性別平等。考量員工育兒需求，也核給員工生產娩假42天、陪產檢及陪產假7天、家庭照顧假7天、產檢假8天及育嬰留職停薪機制，提供員工更彈性的育兒空間。

此外，土銀運用勞資會議及工會制度保障員工權益，截至2023年底，土銀工會團體協約涵蓋員工數為5,584人，約占全體員工97％，亦成立職工福利委員會，辦理員工生活福利、保險與補助，以及發放三節福利金等。2023年申請育嬰留職停薪者共76人，育嬰留職停薪復職率達100%，近3年員工離職率更低於1%。

土地銀行 土銀

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