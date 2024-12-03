台新新光與工會第二次協商今召開 充分討論但共識少

新新併傳出新進度，外傳台新金控（2887）、新光金控（2888）二家金控已在本周向金管會送件，正式提出申請合併，金管會預定傍晚向外界說明相關消息，而二家金控接下來要補件的重點也落在「員工安置計畫」。對於協商進度，新光銀行企業工會3日表示，已在今日上午進行第二次正式協商會議，就員工安置計畫之內容充分交換意見。但據了解，三方目前僅取得部分共識。二家金控要順利補件完成，恐還需要一些時間。

由於合併案的審查可以「先送後補」，因此台新金控、新光金控可先送件，之後再把員工權益協商的定版內容，在協商完成之後予以補件。但目前難關就在於「員工安置計畫」，當初富邦金控（2881）與日盛金控合併案，審查時間就超過十個月，主要就是卡在員工工作保障權益的談判和勞資達成共識所花費的時間。

而台新金控、新光金控與新光銀行企業工會的三方協商也有新進度，新光銀行企業工會3日透過聲明稿表示，台新金控、新光金控（含新光銀行）及新光銀行企業工會，12月3日對於台新金控與新光金控合併之員工安置方案，進行第二次正式協商會議。三方在融洽氛圍下，就員工安置計畫之內容充分交換意見。

但據了解，在新光銀工會超過3,100人的群組中，有提到本次會議的協商內容，由於在11月29日第一次正式協商會議中，確認第二次的協商討論項目，包含留用、工作權保障、留任獎金、優離／退等。因此在12月3日第二次員工安置計畫協商會議中，也針對這些項目進行討論，儘管三方充分交換意見但進度相當緩慢，本次協商討論項目為「安置計劃適用對象」，且僅取得三方（台新金控、新光金控、新光銀行工會）部分共識，惟細節尚待討論與釐清。若按照此討論速度，要將員工安置計畫談妥，恐還有一段長遠的路要走。