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走著瞧高管現身「數位信任論壇」 大談企業商譽保護責任

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Gogolook。Gogolook／提供
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信任科技服務商Gogolook走著瞧（6902） 近日獲臺灣證券交易所董事會核准改列一般板上市，而團隊高管商務長林伯翰則現身「首屆數位信任論壇」，並就所屬產業分享經驗，面對外界好奇，企業在迎戰數據治理時代，該如果化解危機、獲得商機？他也從法規、防詐以及金融服務面向，為現場來賓逐一解答，並探討企業發展上各種可能遇到的難題。

據悉，首屆數位信任論壇由台灣數位信任協會主辦，並邀集財團法人資訊工業策進會、工業技術研究院、以及 TiEA 台灣網路暨電子商務產業發展協會合辦。而這場論壇共安排了三場焦點座談，分別從「數據治理」、「企業商譽保護」，以及「數位信任永續指標」三大主題進行探討。而Gogolook獲邀登台的主要是第二場「從重視企業商譽保護責任推動品牌信任與商業成長」座談。

面對偽冒風險對於企業商譽帶來的挑戰。林伯翰坦言，這個方面的佈局非常重要，並從法規、防詐以及金融服務面向，攜手眾人一起探討在企業經營上將迎來的各種挑戰，並指出企業商譽保護責任已被列入 ESG 的一環，除了對消費者負責外，也需推動品牌信任與商業成長。

事實上，走著瞧（Gogolook）深耕全球數位防詐產業超過 10 年，以信任科技為核心，長年致力於數據驅動技術，並積極發展 AI 科技應用。隨著數位世界的信任問題持續擴大，Gogolook 瞄準用戶端與企業端需求，提供不同場景的數位解決方案和風險管理 SaaS，打造全方位的信任生態系。

Gogolook 電子商務

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