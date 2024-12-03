獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

金融圈今日傳出，台新金、新光金二家金控在本周已雙雙向金管會送件，「新新併」正式提出申請，由於新新併的審查，原本就可以先送件，再把員工權益協商的定版內容，在協商完成之後予以補件，因此，預料員工權益方案，將是之後金管會要求補件的重點內容。

對於二家金控是否已向金管會送件申請，金管會上午不願證實。台新金、新光金高層則未回覆媒體致電，一切將有待金管會在下午例行記者會上，進一步說明。

上月初曾有媒體報導新新併的送件時程是在明年農曆年前，若新新併真已送件，等於比起當初媒體預期提早一個多月。不過金融圈人士聽聞此訊息並不意外，最主要在於原本就可以先遞件申請，再依照金管會的要求予以補件，而且至少得先送件，金管會才能進行實質審查，並且明確要求業者補件的內容。

銀行局副局長侯立洋在上月的例行記者會也明白表示，的確依法可以「先送後補」。當時侯立洋即指出，法規的確未禁止雙方先送件，但這種作法意義不大，因為金管會在檢視文件是否齊全時，發現少了該文件時，一定會要求補件。他也再以當初富邦金與日盛金合併為例，二家金控的合併之所以審查時間超過十個月，就是因為員工工作保障權益的談判和勞資達成共識所花費的時間。

侯立洋當時表示，金管會在收件時，一定會檢視文件是否齊全，倘若沒有取得共識，則會要求對方再補提出取得共識的計畫；至於能否「先送後補」？亦即，先審查勞資協議以外其他的部分，侯立洋指出，文件是否齊全，金管會一定得進行審查時，才會知道哪些還需要再補件。而即使先審查送件的文件，但只要缺乏勞資協議的文件，金管會最後仍會要求其補件，所以希望二家金控把勞資協議談好再送件。

侯立洋當時也特別澄清市場流傳的「補件只限一次」說法， 他表示：「沒有所謂的補件只能一次！」他也指出，金管會並未規定最晚送件的期限。