LINE Pay「購好券」助商店一站式發行電子票券

行動支付龍頭LINE Pay宣布推出全新服務「LINE Pay購好券」，提供合作商店透過LINE Pay平台一站式輕鬆發行商品票券，無發行門檻且免系統串接，拓展商店客源、創造更多商機；同時，也為用戶帶來更便利優惠的消費體驗。

LINE Pay 持續深化行動支付服務，針對商店需求開發新功能助力商店導客。全新「LINE Pay購好券」專為商店提供票券發行與販售服務，讓各類型合作商店不論規模大小，都可以透過LINE Pay平台一站式自由發行票券，不僅有助於中大型品牌拓展新通路，更大幅降低中小型商店發行票券門檻，進一步提升交易量。

「LINE Pay購好券」具備4大獨家優勢：

「免履保信託」，大幅降低商店發行票券門檻、友善中小型店家。「免系統串接」，無需額外技術資源即可快速簡單啟用服務。「LINE Pay商店後台一站式管理」，提供靈活上架、彈性客製工具，輕鬆好管理。「向LINE Pay 1,270萬用戶強力曝光」，協助店家吸引更多潛在消費者、帶動交易額成長。

「LINE Pay購好券」為LINE Pay 進一步擴大「票券發行與銷售」事業的重要布局，致力協助合作商店善用行動支付平台服務創造更多商機。對商店來說，簡便且友善的發券模式，不僅提升商店營運效益，更為資源有限的中小型店家提供強力支援；對用戶來說，多樣化且順暢的購券流程，則進一步推升行動支付便利優惠的消費體驗。

用戶可透過「LINE Pay購好券」專區，依據餐飲美饌、購物、飲品、生活、美容、觀光旅遊、娛樂等類別，購買喜愛的日常好券，也可透過地圖定位快速找到發券店家並購買使用。首波合作品牌涵蓋多樣類型，包含星巴克、大苑子、佐登妮絲、海底撈、金車柏克金餐酒集團、了凡居、茗香園冰室、咖啡弄、黑曲網球等，滿足用戶各種生活消費需求。

用戶透過「LINE Pay購好券」不僅可在消費前先購券享受店家提供的商品優惠，年底前LINE Pay再加碼回饋，首波商品單筆消費滿100元享LINE POINTS 10％回饋，綁定中信LINE Pay卡再享最高LINE POINTS 5%回饋，為用戶打造雙重優惠的消費新體驗。