富邦證券高度重視公平待客 檢視新開幕青埔分公司各項友善設施與服務

富邦證券秉持高度重視「公平待客」原則，執行副總經理郭晃庭於12月2日在全新開幕的青埔分公司親自體驗各項友善設施與服務，全面檢視第一線營業處所及同仁在公平待客的落實執行情形。此外，為協助客戶了解富邦證券落實公平待客的理念與作為，青埔分公司也在開幕當日特別舉辦有獎徵答活動，與現場客戶熱烈互動。

富邦證券致力推動公平待客及金融友善服務，持續打造有愛無礙的金融服務環境，各分公司除設有快速櫃台，提供客戶能夠快速便捷的辦理業務外，更設有多項無障礙設施，包含無障礙廁所及愛心服務鈴，提供給需要的客戶。為積極響應節能減碳，落實企業社會責任，富邦證券在據點裝修過程中，採用低碳、低汙染的綠建材，裝設節能LED燈具、空調與節水設備，提供客戶舒適、明亮的空間。

富邦證券表示，為持續關心樂齡客戶需求，已於全台各據點，貼心提供名片型放大鏡及老花眼鏡等服務。今年更與財團法人愛盲基金會合作，設計、製作具有點字輔助的簽名板，方便視障朋友申辦各項業務。另外，全台分公司也提供手語翻譯服務，讓聽語障朋友也能便利地辦理各項業務。公平待客原則是金融服務業的基石，富邦證券堅持「以客戶需求」為宗旨，全面提供客戶友善金融服務。

富邦證券為精進第一線營業同仁服務品質，訂定「服務力提升與客訴防範日」計畫，鼓舞同仁以正向力量提供全方位的金融服務。富邦證券同時引進顧問公司，透過講師的案例分享與課程設計，將持續提升同仁服務禮儀與專業表現。