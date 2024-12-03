富邦產險與老盟合作 課程納入金融防詐宣導

為持續推廣兒童風險教育，並為即將邁入超高齡社會的台灣，提供高齡者可發揮的舞台，富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟(以下簡稱老盟)再次於11月份舉辦台北、高雄共兩場「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，並於課程中安排金融防詐宣導，介紹有關數位工具常見的詐騙手法，提醒學員們留意。

富邦產險表示，於今年初舉辦之「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，吸引許多中高齡長者踴躍報名參與，為提供更多中高齡長者培訓機會，並擴大爺奶說故事專案之地域，富邦產險與老盟再於11月份舉辦台北、高雄共兩場培訓課程，全部課程於日前圓滿落幕，爺爺奶奶們在講師的專業指導下，於課程最後上台發表的繪本講述皆充分的展現出活潑與自信，兩場參與的學員平均年齡為65歲，其中，南部場更有83歲的爺爺積極參與課程，受訓完畢的51位爺爺奶奶們，將以帶領人的角色進入社區、學校等場所，期待未來爺奶們化身為風險教育帶領人，陪伴孩童們一同體會繪本的有趣世界，培養孩童們的風險意識，進而降低各種意外的發生機率，同時也透過「世代共學」的概念，增加不同世代之間的互動與交流。

此外，富邦產險持續積極推動金融防詐宣導，也特別在本次活動中納入「金融防詐宣導」主題，由富邦產險法遵長、副總陳添壽，帶領相關主管進行各項數位工具詐騙手法的宣導。陳添壽於課堂中提醒學員，應避免加入陌生投資群組或App，對陌生來電及簡訊應保持警覺，以避免遭誘騙信用卡資料等個資以及被勸誘投資的詐欺。對於聲稱低風險高報酬的境外金融商品或服務，更應透過向金融主管機關查詢等方式以辨識其真實性，以預防假保單等金融詐騙手法。如果懷疑自己遭詐騙，也提醒儘速撥打165反詐騙諮詢專線，並向警政機關進行通報，以維護資產安全。

富邦產險積極呼應政府推動全民防詐的政策，除了於官網建置防範詐騙專區，主動告知寄發通知簡訊之代表門號，以利消費者比對可疑簡訊外，更揭露常見金融詐騙態樣、以及相關防詐宣導影音資訊。近期，更再推出《萬事保研究所-保險黃牛篇》繪本，以繪本形式告訴民眾如何防範保險黃牛詐騙，讓消費者充分了解詐騙的手法及態樣，以避免遭詐。