因應超高齡社會來臨 信託公會提「整合型安養信託」

台灣將於明年邁入「超高齡社會」，意即台灣人口中每五人就有一位是65歲以上的「資深公民」。超高齡社會的到來，預期會對社會福利、老人安養及退休金制度等造成衝擊。信託公會配合主管機關政策，因應超高齡社會帶來的影響，積極引導信託業提供符合高齡者需求的信託服務，3日舉辦「信託業面臨超高齡社會經營策略研究與安養信託契約修訂重點介紹」研討會，並辧理與信託業合作創新及推廣信託績優機構團體頒獎典禮。金管會銀行局副局長林志吉、信託公會理事長邱月琴皆共襄盛舉。

林志吉致詞表示，為鼓勵銀行辦理高齡者及身心障礙者安養信託，金管會自104年起鼓勵信託業積極發展安養信託業務，並於109年9月起推動「信託2.0計畫」至今，安養信託業務在質與量上都有顯著成長。信託公會也在今年研議完成「信託業面對超高齡社會經營策略之研究」報告，有數項政策面的建議，金管會已參採研議中。

其中包括一、在「信託2.0第二階段計畫」於今年底告一段落後，金管會將另訂評鑑獎勵措施，持續鼓勵信託業務的發展；二、修正「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」有關推介金融商品或服務的年齡限制；三、建議退休撫卹金、國民年金及社會福利津貼政策的主管機關(如勞動部、銓敘部、國防部、教育部、衛生福利部等)於相關法令增訂，可以將相關給付匯入本人的安養信託帳戶，以擴大安養信託的普及。

今年研討會邀請到協助信託公會制定「信託業面臨超高齡社會經營策略之研究」的台大法學院教授黃詩淳，以及為信託公會修訂「安養信託契約參考範本」的律師馬傲秋擔任講座。黃教授點出，日本金融廳在面對高齡民眾普遍遇到的金融風險時，為日本金融業所提出的經營發展策略，並整理日本金融業如何運用金融科技落實經營策略的具體範例，且透過比較台日做法，實際提出適合台灣信託業在面對高齡社會之經營策略建議；此外，為配合推動整合型安養信託，由馬律師介紹此次安養信託契約參考範本的修訂重點。

邱月琴指出，台灣社會高齡趨勢越來越快速，金融服務業需認真思考高齡民眾需要的金融服務是什麼，對社會變化作出適當反應，提供順應社會需求的金融產品和服務，信託公會提出「整合型全方位安養信託」，以支援滿足高齡客戶的需求。所謂「整合型全方位安養信託」，是一種綜合性長期照護信託，內容涵蓋高齡財務管理、醫療保健、日常生活支援及社交互動等多方面服務，並透過信託平台，為高齡民眾提供全面照護和生活支持，以確保他們能在安全、舒適且有尊嚴的環境中度過晚年。

邱月琴進一步提到，經由發展整合型安養信託商品，可將不同的金融商品整合到統一的安養信託平台中，具體做法包括：可將不同型態資產放進同一信託契約，以延長退休資金使用年限；也可依委託人不同需求的目的，將不同功能的服務放進同一信託契約，同時兼顧安養、保險金管理、不動產保全、財產傳承及照顧下一代等需求；或是配合客戶量身訂作，在一份信託契約裡就能整合不同資產及功能，並透過信託連結各種金融商品，達到全方位的財產管理目的。

信託公會秘書長呂蕙容說明，要推動整合型安養信託契約，讓民眾需求可在一個契約得到滿足，信託業還需努力朝「數位、永續、深耕、普及」四個面向持續強化。首先，建立完善便捷的信託數位系統與跨銀行間共用平台是發展信託不可缺的基礎建設，信託公會今年與聯合信用卡中心合作，委託他們建置跨行及跨特約機構的信託資訊傳輸平台，未來信託客戶使用信託帳戶的錢會像刷信用卡一樣便利。

其次，信託應用對社會、環境，民眾都有利，例如對儲備退休金有幫助的員工福利信託，對都更危老有幫助的不動產信託，對環境友善的綠能信託、公益信託等，所以信託是值得永續推行的工具；第三，信託業需要與各產業深化合作，才能持續提出創新的商品與服務；最後信託業要提供各階層民眾都用得到、負擔得起的服務，朝金融普及的目標努力。

邱月琴表示，今年研討會以整合型安養信託服務為主題，即是希望藉由信託平台整合商品與服務及與異業結盟跨業合作，可讓客戶在單一信託中實現多元化效能，也希望能為台灣邁入超高齡社會及少子化社會結構所面臨的風險提出解方。另藉此研討會場合，信託公會為與信託業者合作推廣安養信託的十家機構團體舉辦第3屆頒獎典禮，以表達感謝與表揚；信託公會在金管會持續引領下，將與信託業一同發掘客戶需求，也希望有更多產業與信託業一起合作，一起用金融力量再創造更美好的社會。